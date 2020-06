Nach dem torlosen Unentschieden am Freitagabend gegen Arminia Bielefeld könnte der SV Sandhausen schon nach diesem Spieltag in der 2. Bundesliga den sicheren Klassenerhalt feiern.

Keine Tore in Sandhausen. Beide Teams boten eine ausgeglichene erste Hälfte, Bielefelds Kapitän Fabian Klos vergab die einzige gute Chance (25.) in der ersten Hälfte aus etwa 14 Metern. Auch nach der Pause kam Arminias Offensive nicht in Schwung, Sandhausen stand sicher und wirkte selbst sogar gefährlicher. So musste Bielefelds Torhüter Stefan Ortega spät gegen Mario Engels (82.) retten.

Die 2020 ungeschlagenen Bielefelder brachten im gesamten Spiel keinen Schuss direkt auf das Tor. Der vermeintlich erste schien das Siegtor durch Andreas Voglsammer in der Nachspielzeit zu bringen, doch der Stürmer stand einen Schritt im Abseits.

Koschinat: Höchster Respekt vor Mannschaft

Sandhausens Trainer Uwe Koschinat zeigte sich nach dem Unentschieden zufrieden: "Das Ergebnis und die Art und Weise, wie meine Mannschaft aufgetreten ist, nötigt mir höchsten Respekt ab. Wir haben gegen eine Top-Mannschaft mit Mut gespielt und ein gutes Spiel abgeliefert." Sogar ein Sieg wäre verdient gewesen, so der Coach, allerdings: "Bin ich erleichtert, dass das späte Tor nicht gezählt hat. Wir haben mehr als Paroli geboten."

Bielefeld muss weiter warten

Der Zweitliga-Spitzenreiter muss sich nach der Partie beim SV Sandhausen noch eine Weile gedulden: Selbst bei einem Sieg am Montag im Nachholspiel gegen Dynamo Dresden wäre Bielefeld zumindest rechnerisch noch nicht sicher aufgestiegen. Das hängt auch mit dem späten Erfolg des Hamburger SV am Freitag zusammen, der Verfolger gewann bei Dynamo Dresden mit 1:0 (0:0) und

kletterte vorerst auf Rang zwei.

SV Sandhausen weiter unbesiegt

Der SV Sandhausen bleibt damit im fünften Spiel in Serie unbesiegt, hat nun die oft beschworene 40-Punkte-Marke erreicht und könnte bei optimalem Verlauf schon an diesem Wochenende den sicheren Klassenerhalt feiern.