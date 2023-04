Sandhausen im Abstiegskampf: "Wundertüten sind gefährlich"

Der SV Sandhausen wirkte wochenlang wie ein sicherer Absteiger, hat sich im Kampf um den Klassenerhalt aber zurückgemeldet. Denn Coach Gerhard Kleppinger kann Abstiegskampf.

Gerhard Kleppinger ist kein Mann ganz großer Worte, vor dem Spiel gegen den SC Paderborn aber sagte er: "Wundertüten sind immer gefährlich." Zwar meinte der Coach des SV Sandhausen damit nicht etwa seine Mannschaft, sondern den Gegner aus Ostwestfalen – wie viel Wundertüte aber im Tabellenletzten steckt, das sollten Fans und Verantwortliche der Sandhäuser am vergangenen Sonntag sehen.

Denn die Kleppinger-Elf lag nach nicht einmal einer halben Stunde 0:2 zurück. Paderborn war das bessere Team und hatte bisweilen gar 77 Prozent Ballbesitz, doch Sandhausen kam zurück ins Spiel und erkämpfte sich schließlich ein 2:2. "Ich glaube, im Stadion hätte keiner mehr etwas auf uns gewettet", sagt Kleppinger nach der Partie im Gespräch mit SWR Sport, rückt sich die schwarze Kappe zurecht und scheint in den Katakomben des Stadions am Hardtwald schon wieder ein bekanntes Gesicht erspäht zu haben.

Routinier im Abstiegskampf

Kleppinger, den unweit des Spielertunnels alle nur "Kleppo" nennen, blickt an der Kamera vorbei, lächelt kaum erkennbar und ist dann schon wieder bei "seiner Mannschaft". Nach der Trennung von Trainer Tomas Oral, der in Sandhausen erst kein spielerisches Glück hatte und schließlich mit einem emotionalen Ausbruch am Spielfeldrand samt Platzverweis das Fass zum Überlaufen brachte, hat Kleppinger sie übernommen. Mal wieder.

Denn schon 2021 hat er mit den Sandhäusern den Klassenerhalt geschafft, war auch da als Coach eingesprungen, als der Verein ihn brauchte. "Abstiegskampf ist immer nervenaufreibend", sagt er betont lässig. "Aber ich muss positiv voran gehen." Er will seinen Spielern Sicherheit geben. Mit vier Punkten in den vergangenen zwei Spielen hat das geklappt. Kleppinger ist mit 65 Jahren der älteste Trainer im deutschen Profifußball – und strahlt das auch aus. Abstiegskampf kennt er schließlich.

Sandhausen "hat es immer geschafft"

"Seit ich in Sandhausen bin, spielen wir eigentlich immer um den Klassenerhalt." Immer ist in seinem Fall seit 2012 – so lang ist Kleppinger schon beim SVS, war Co-Trainer, Leiter der Scouting-Abteilung, Koordinator-Talentförderung oder eben Chefcoach. "Aber wir haben es auch immer geschafft – mal am letzten Spieltag, mal drei Spieltage vor Schluss." Auch in dieser Saison soll das so bleiben.

Aktuell trennen den Tabellenletzten vier Punkte von einem Nicht-Abstiegsplatz. Kleppinger ist überzeugt, dass der SV Sandhausen auch in der kommenden Spielzeit Zweitligist ist. "Die Moral der Mannschaft stimmt", sagt er. "Das macht mich optimistisch." Und dann ist ja da noch die Sache mit den Wundertüten – die sind ja bis zum letzten Spieltag gefährlich.