Lange galt der SV Sandhausen als potentieller Abstiegskandidat. Nach der erfolgreichen vergangenen Saison gibt man sich in Sandhausen ungewohnt selbstbewusst: Das erklärte Saisonziel ist die obere Tabellenhälfte.

So lief die vergangene Saison

Die Saison 2019/2020 endete für den SV Sandhausen auf einem historischen zehnten Tabellenplatz. Mit 43 Punkten hat der Verein die erfolgreichste Zweitliga-Spielzeit seiner Geschichte hinter sich. Die Mannschaft um Trainer Uwe Koschinat stand an keinem der 34 Spieltage auf einem Abstiegsplatz und konnte sich vor allem durch einen starken Endspurt von den unteren Rängen absetzen.

Während man nach der Hinrunde mit 23 Punkten auf einem guten neunten Platz überwintern konnte, hatte es vor allem der Beginn der Rückrunde in sich. Nach zwei ungeschlagenen Partien gegen Kiel und Osnabrück folgten vier Niederlagen, welche das erklärte Saisonziel Klassenerhalt nochmals ernsthaft in Gefahr brachten. Die Serie der sieglosen Spiele dauerte bis zum 27. Spieltag, nach dem der SVS nur noch zwei Punkte vor Platz 16 stand. Durch konzentrierte Leistungen konnte der Verein die folgenden drei Spiele jedoch allesamt gewinnen und sogar dem Spitzenreiter aus Bielefeld ein Unentschieden abringen. Am Saisonabschluss stand der fulminante 5:1-Auswärtssieg beim HSV.

Wer kommt, wer geht?

Mit dem Abgang von Linksverteidiger Leart Paqarada zum FC St. Pauli musste der SV Sandhausen den Wechsel eines Stammspielers verkraften. Zudem verlässt Jesper Verlaat den Verein in Richtung Mannheim. Für Paqarada wurde bereits im Juli für Ersatz gesorgt: Mit Diego Contento wird in der kommenden Saison ein ehemaliger Champions-League-Sieger und Klubweltmeister das Trikot des SVS überstreifen. Mit Nils Rössler wurde außerdem ein weiterer Verteidiger verpflichtet, der durch Erfahrungen in der niederländischen Eredivisie zu überzeugen weiß.

Auch offensiv konnte sich der Verein aus dem Norden Baden-Württembergs verstärken. Daniel Keita-Ruel wurde ablösefrei von Greuther Fürth verpflichtet. Gemeinsam mit Aziz Bouhaddouz und Kevin Behrens entsteht eine extrem torgefährliche Vordermannschaft.

Der Trainer

Seit Oktober 2018 steht Uwe Koschinat an der Seitenlinie des SVS. Nach einer stabilen Hinrunde führte er die Mannschaft auch durch das kurzzeitige Tief in der Rückrunde erfolgreich. Die Saison beendete der 49-Jährige auf Tabellenplatz 10, der besten Platzierung der Vereinsgeschichte. "Das war ein Saisonausklang, den selbst die kühnsten Optimisten in Sandhausen so nicht für möglich gehalten haben", resümierte Koschinat nach dem letzten Spieltag. Durch die erfahrenen Neuzugänge sowie der guten Stimmung im Umfeld des Vereins sind ihm in der Sommerpause beste Arbeitsbedingungen geschaffen worden.

Um seine Zukunft muss sich Uwe Koschinat vorerst keine Sorgen machen: Sein Vertrag wurde bereits im letzten Winter vorzeitig bis 2022 verlängert.

Erwartungen an die neue Saison

Die Ergebnisse der Vorbereitungsspiele fielen eher durchwachsen aus. Vor der neuen Zweitliga-Saison, in welcher an die guten Leistungen der Vorsaison angeknüpft werden soll, gab es ein bitteres 1:6 gegen Stuttgart. Zudem viele Gegentore beim 3:3 gegen den französischen Zweitligisten AS Nancy und einen 1:0-Sieg gegen den Bundesligisten Mainz 05. Der dritte Test gegen einen Bundesligisten endete Unentschieden: 1:1 gegen Freiburg. Insbesondere die letzten Tests gegen Mainz und Freiburg lassen darauf schließen, dass sich der SVS in der kommenden Saison als eingespielte Mannschaft präsentieren wird. Sollte der Kader während der Saison nicht durch Ausfälle dezimiert werden, dürften die Nordbadener erneut wenig mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Bleiben alle fit, ist auch eine erneute Steigerung nicht ausgeschlossen und die obere Tabellenhälfte könnte realistisch sein. Davon überzeugt ist auch SVS-Geschäftsführer Volker Piegsa. Er will den Verein nicht länger in der Rolle des "klassischen Abstiegsaspiranten" sehen und gab für die neue Saison das Ziel der oberen Tabellenhälfte aus.