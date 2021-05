Der SV Sandhausen stand ganz unten in der Zweitliga-Tabelle, war gefühlt schon abgestiegen. Doch ausgerechnet seit der Corona-Quarantäne präsentiert sich das Team in Bestform und ist vor dem nächsten Spiel am Dienstag in Kiel auf gutem Weg Richtung Klassenerhalt.

Gerhard Kleppinger hatte zuletzt einen ganz schlechten Schlaf. Denn es war auch für den Interimstrainer des SV Sandhausen so frustrierend, so ärgerlich, was er im letzten Zweitligaspiel erleben musste.

Da führte sein Team beim Aufstiegs-Aspiranten Greuther Fürth bis in die Schlußviertelstunde verdientermaßen mit 2:1, und verlor dann doch noch unglücklich mit 2:3: "Das war bitter, ganz bitter, wenn du bei so einer starken Mannschaft zwei Tore schießt und am Ende doch mit leeren Händen nach Hause fährst," haderte Kleppinger gegenüber SWR Sport in den Tagen danach.

Was wäre das für ein erneuter, ein dritter Coup in Serie gewesen, nach den beiden überraschenden Siegen gegen die Liga-Schwergewichte Hamburger SV (2:1) und Hannover 96 (4:2).

Trainer Kleppinger: "Team zeigt Leidenschaft und Herzblut"

Trotzdem: Die Jetzt-Erst-Recht-Stimmung im Abstiegskampf beim bereits abgeschriebenen SV Sandhausen hält weiter an: "Riesen-Kompliment an die Mannschaft, wie sie aus der Quarantäne herausgekommen ist", so Kleppinger, "sie spielt engagiert, mit Leidenschaft und Herzblut. Davor kann man nur den Hut ziehen". Auch der erfahrene Kapitän und Führungsspieler Dennis Diekmeier, langjähriger Bundesligaspieler beim HSV, ist gerade richtig angetan von seinen Jungs: "Ich glaube, das Selbstvertrauen ist gerade da, das merkt man. Wir machen super Spiele und jeder hat Bock auf die englischen Wochen, es geht Schlag auf Schlag."

Eine knifflige Aufgabe für das Trainerteam um Gerhard Kleppinger und seinen Assistenten und früheren SVS-Kapitän Stefan Kulovits, bei diesem harten Programm die Mannschaft körperlich und mental fit zu halten.

Gestärkt statt geschwächt aus der Corona-Quarantäne

Aber Sandhausen wehrt sich. Und wie. Aus der zunächst niederschmetternden 14-tägigen Quarantäne der gesamten Mannschaft nach mehreren positiven Corona-Fällen ging das Team sogar erstaunlicherweise gestärkt hervor. "Wir haben gesagt, das nehmen wir an", beschreibt Dennis Diekmeier die Situation nach den schwierigen Wochen, "alle zwei oder drei Tage ein Spiel, etwas Schöneres gibt es doch nicht für einen Profi, wir haben das positiv angenommen."

Mit Erfolg: Sandhausen kletterte mit den sechs Punkten aus den Spielen gegen Hamburg und Hannover von Abstiegsplatz 17 - vorläufig - auf Rang 15, ans rettende Ufer.

Nach den enttäuschenden Monaten unter den erfolglosen Cheftrainern Uwe Koschinat und Michael Schiele (er war nur 82 Tage im Amt) hauchte erst der Interimscoach Kleppinger Sandhausen neues Leben ein: "Wir haben einen sehr guten Teamspirirt, deshalb bin ich auch überzeugt, dass wir das alle gemeinsam schaffen werden", so der frühere Dortmunder und Schalker Bundesligaspieler und langjährige Assistenztrainer des SVS voller Optimismus.

TV-Tipp: Mehr über den SV Sandhausen im Abstiegskampf sehen Sie am Sonntagabend ab 21:45 Uhr im SWR Fernsehen in der Sendung SWR Sport BW.

Gleich zwei Torjäger in Sandhausen

Äußerst hilfreich ist in dieser entscheidenden Phase der Saison auch, dass sich Gerhard Kleppinger auf seine Torjäger-Doppelspitze Kevin Behrens und Daniel Keita-Ruel (beide elf Tore) verlassen kann. Zwei Goalgetter - für eine Mannschaft in der Abstiegszone ein seltener Luxus: "Sie treffen am laufenden Band und passen gut zusammen," freut sich Coach Kleppinger. Dazu kommt noch der wuchtige und bundesligaerfahrene frühere Stuttgarter Alexander Esswein als Alternative im Angriffsspiel. "Das zieht sich wie ein roter Faden", so der 63-jährige Kleppinger, "dass wir positive Typen in der Mannschaft haben und sich alle in den Dienst der Sache stellen".

Kapitän Diekmeier hat "brutal Bock" auf die vielen Spiele

Und so freut sich der Kapitän schon auf das nächste Spiel: "Ich bin schon jetzt heiß auf Dienstag, da hab' ich Bock drauf", sagt Dennis Diekmeier mit markigen Worten vor der nächsten Aufgabe beim Aufstiegskandidaten Holstein Kiel, "weil die Mannschaft im Moment sehr geil funktioniert. Es passt alles, und wir haben brutal Spass an den Spielen."

Sandhausen wehrt sich. Will nicht nach unten. Und wenn es dann klappen sollte mit dem Klassenerhalt, dann kann auch Coach Kleppinger nachts endlich wieder schlummern wie ein Baby.