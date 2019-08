Sandhausen will sich im Pokal gegen Gladbach Respekt erarbeiten

Nach dem schwachen Start in die 2. Fußball-Bundesliga will der SV Sandhausen im DFB-Pokal mit einer guten Leistung überzeugen. «Wir haben die Möglichkeit, große Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen und uns Respekt zu erarbeiten», sagte Trainer Uwe Koschinat vor dem Erstrundenduell mit dem Bundesligaclub Borussia Mönchengladbach am Freitagabend.