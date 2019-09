per Mail teilen

Auswärtsniederlage für den SV Sandhausen: Am achten Spieltag der 2. Bundesliga unterlag die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat beim FC St. Pauli mit 0:2 (0:2).

Am Millerntor trafen Eigengewächs Finn-Ole Becker (8.) mit seinem ersten Profitor per Fernschuss und der schwedische Angreifer Viktor Gyökeres (45.+1) bereits vor dem Seitenwechsel für die Mannschaft von Jos Luhukay.

Die so stark in die Saison gestarteten Sandhäuser fielen nach der dritten Partie in Folge ohne Sieg hinter die Hamburger auf Rang sieben zurück und weisen dabei weiterhin elf Punkte auf.