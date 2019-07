Die vergangene Saison endete für den SV Sandhausen auf Rang 15. Nach einem starken Endspurt konnte sich der SVS den Klassenerhalt kurz Ende der Saison sichern. Daran wesentlich beteiligt: Abwehrspieler Dennis Diekmeier - ein Leitwolf der Sandhäuser.

Als Winter-Neuzugang ablösefrei gekommen, weil zuvor vereinslos, sorgte Dennis Diekmeier beim SVS schnell für Aufsehen. Der langjährige Bundesliga-Profi brachte das Spiel der Kurpfälzer mit seinen Vorstößen und Flanken voran. Obwohl Sandhausen in der vergangenen Spielzeit zwischenzeitlich bereits als sicherer Absteiger galt, leistete Diekmeier in der Rückrunde mit seinem Team das fast Unmögliche: Sie schafften den Verbleib in der 2. Bundesliga. Am Ende überzeugten ihn die Wertschätzung in Sandhausen, die gute Zusammenarbeit mit Trainer Uwe Koschinat und die Gespräche im Verein, um den Kurpfälzern zumindest für eine weitere Saison treu zu bleiben.

Dauer 1:00 min Dennis Diekmeier: "Ich habe eine extreme Wertschätzung hier." Dennis Diekmeier erklärt seine Gründe für einen Verbleib beim SV Sandhausen.

Ein Team aus ganz vielen Diekmeiers

Das Bekenntnis von Diekmeier zur Sandhäuser Mannschaft ist vor allem für Coach Koschinat ein "Meilenstein". Als Orientierungspunkt für das Team zeigte der Rechtsverteidiger starke Leistungen. Nicht umsonst wurde er vom "kicker" als bester Außenverteidiger der Rückrunde in der 2. Liga ausgezeichnet. 16 Spiele absolvierte er für den SVS, bereitete dabei starke fünf Tore vor.

Sein offensives und präsentes Auftreten auf dem Platz machte den ehemaligen HSV-Spieler zum Leitwolf. Diekmeiers Professionalität und aggressive Spielweise wünscht sich Koschinat nun auch vom restlichen Kader. Ein Team aus "ganz vielen Diekmeiers, um ihn herum als Leitwolf", erhofft sich der Coach für die kommende Spielzeit.

Dauer 1:17 min Uwe Koschinat: "Dennis wird der Leitwolf für ganz viele Diekmeiers light." Uwe Koschinat freut sich über das Bekenntnis Dennis Diekmeiers zum SV Sandhausen.

"Ich habe hier was vor mit dem Verein"

Und auch Diekmeier scheint beim SV Sandhausen angekommen zu sein. In Sandhausen habe er gemerkt, dass man auf die vergangenen Leistungen aufbauen könne. Jetzt möchte er mit der Mannschaft einen Schritt weitergehen. Deshalb lautet das Ziel für die kommende Saison: "Gut in die Saison starten und direkt Punkte holen."