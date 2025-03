SV Sandhausen: Von der Tabellenspitze in den Abstiegskampf

Nach 14 Spieltagen war der SV Sandhausen noch Tabellenführer in der 3. Liga. Nun muss der SVS um den Klassenverbleib bangen.

In Führung gegangen, den Ausgleich kassiert, verloren: Der Verlauf des Auswärtsspiels beim FC Ingolstadt passt zur Saison des SV Sandhausen. Auf ein Hoch folgt ein Tief. Die Führung von Viktor Granath (25. Minute) glich Pascal Testroet aus (71.), Sebastian Grönning sorgte per Foulelfmeter (87.) für die elfte Saisonniederlage des SVS. Der Absturz in Richtung Tabellenkeller fand damit in Ingolstadt seine Fortsetzung.

Im November noch Tabellenführer

Es ist knapp vier Monate her, da war der SV Sandhausen noch Tabellenführer in der 3. Liga. Genauer gesagt Mitte November. Nach dem 14. Spieltag hatte der SVS 26 Punkte auf dem Konto und besetzte nach einem 4:0-Sieg gegen Alemannia Aachen die Tabellenspitze in der 3. Liga.

Doch danach ging es abwärts. Es folgten fünf Spiele ohne Sieg, vier davon beendete Sandhausen mit einer Niederlage. Die Konsequenz: Trainer Sreto Ristic musste kurz vor Weihnachten gehen. Doch auch unter dem neuen Coach Kenan Kocak läuft es zum Jahresstart 2025 kaum besser. Aus nun sieben Partien wurden nur vier Punkte geholt, von Aufstiegsträumen ist nichts mehr geblieben. Und nach dem 1:2 in Ingolstadt steckt der SV Sandhausen mitten im Kampf um den Klassenverbleib.

Vorsprung auf die Abstiegszone schmilzt

Als Tabellenfünfzehnter hat der SV Sandhausen mit 31 Punkten nur noch drei Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Und dieser Vorsprung könnte sogar noch kleiner werden, da der SV Waldhof Mannheim (27 Punkte, gegen Aachen) und der VfB Stuttgart II (28 Punkte, in Bielefeld) am Sonntag noch Punkte sammeln können. Aus Aufstiegsrennen ist Abstiegskampf geworden beim SV Sandhausen.