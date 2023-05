Pleite gegen Rostock: Hoffnung beim SV Sandhausen schwindet

per Mail teilen

Der SV Sandhausen verliert am 32. Spieltag der 2. Bundesliga gegen Hansa Rostock mit 1:2 (0:2). Die Mannschaft von Gerhard Kleppinger kann jetzt nur noch Relegationsrang 16 erreichen.

Beim SV Sandhausen drohen nach elf Jahren die Zweitliga-Lichter auszugehen. Nach der achten Heimniederlage der Saison bleibt der SVS mit 28 Punkten Schlusslicht.

Nils Fröling (17. Minute) und Kai Pröger (37.) per Foulelfmeter brachten Rostock in der kampfbetonten Partie früh in Führung. Für Sandhausen war der Anschluss durch Janik Bachmann (54.) zu wenig.

Sandhausen wirkt vor der Pause verunsichert

Nach dem Tor von Fröling, der nach einem schönen Solo traf, hielt Hansa die Gastgeber vor 7.013 Zuschauern mit einer sicheren Defensive zunächst auf Abstand. Sandhausen wirkte verunsichert und kassierte nach einem Foul von Arne Sicker an Pröger per Strafstoß das 0:2.

Nach der Pause kam Sandhausen besser ins Spiel und setzte Hansa unter Druck. Doch mehr als das Tor von Bachmann kam dabei trotz weiterer Chancen nicht heraus. Beim vermeintlichen Ausgleich durch Abu-Bekir El-Zeins Distanzschuss hatte Kemal Ademi mit der Hand abgefälscht (66.).

SVS: Machmeier spricht Fehler klar an

"Die Mannschaft gibt schon alles. Aber was wir in den letzten zwei Spielen für Fehler machen, defensiv wie offensiv, das hat mit 2. Liga nichts zu tun", sagte Präsident Jürgen Machmeier im ARD-Interview.

Auch der Trainer sparte nicht mit Kritik, fand sogar teilweise dieselben Worte wie der Präsident. "Ich bin nicht traurig, ich bin enttäuscht", sagte Gerhard Kleppinger nach dem Abpfiff. "Das sieht alles ganz gut aus, was wir da runter leiern. Aber was wir in der gegnerischen und eigenen Box machen, das hat mit 2. Liga nichts zu tun."

Resthoffnung trotz schwerem Restprogramm

Dennoch stirbt die Hoffnung zuletzt beim SVS. "Wir geben nicht auf, bis zum Schluss, bis zum letzten Tropfen Blut", sagte Machmeier. Das Restprogramm hat es jedoch in sich. In den letzten beiden Begegnungen trifft Sandhausen noch auf die Aufstiegskandidaten 1. FC Heidenheim und Hamburger SV.