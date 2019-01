per Mail teilen

Normal war in dieser Saison beim SVS fast nichts. Es fehlten die gewohnte Stabilität in der Defensive, der sichere Platz im Tabellenmittelfeld und ein Kader ohne Verletzte. 2019 bietet reichlich Raum für Optimierung.

So lief die Hinrunde

Man kann es kurz machen. Die Erwartungen wurden nicht erfüllt. Von der erhofften "sorgenfeien Saison" ist man meilenweit entfernt. Als Sandhausen in die Saison startete, galt Trainer Kenan Kocak sogar als möglicher Nachfolger von Julian Nagelsmann in Hoffenheim. Das Thema hatte sich schnell erledigt. Nach nur einem Sieg in den ersten neun Saisonspielen wurde Kocak Anfang Oktober beurlaubt.

Sandhausen, das sich eigentlich in der Liga weiter etablieren wollte, war mit nur fünf Punkten Vorletzter. Unter dem neuen Coach Uwe Koschinat kam nur ein Sieg dazu, gleich zum Amtsantritt gegen Ingolstadt. Aber es gab eben auch fünf Unentschieden. Damit gelang dem SVS vor der Winterpause immerhin der Sprung auf Platz 15, raus aus der Abstiegszone. Sandhausen ging mit dem Wissen in die Pause, dass man nie komplett unterlegen und chancenlos war. Aber es fehlten Matchglück und Entschlossenheit. Typisch Abstiegskampf eben.

Wer kommt, wer geht

Mit den Neuen soll kommt zusätzliche Stabilität in die Defensive. Dennis Dieckmeier (nach acht Jahren HSV zuletzt vereinslos) und Sören Dieckmann (BVB II) hat Sandhausen Alternativen für die Außenverteidigerpositionen geholt. Mit Rechtsverteidiger Dieckmeier kommt nicht nur ein Glamour Boy mit Tattoo-übersätem Körper, sondern auch ein echter Experte im Abstiegskampf (2 x Nürnberg, 2 x HSV). Der robuste Dieckmann kann dank seiner Offensivstärke flexibel auf der linken Seite eingesetzt werden. Trotz mangelnder Spielpraxis sagt Trainer Koschinat: "Er ist ein Spielertyp, wie wir ihn so nicht im Kader haben."

Einen Touch von Winter-Neuzugang hat auch das Innenverteidiger-Duo Tim Knipping und Tim Kister. Beide waren lange verletzt und haben in dieser Saison noch kein einziges Spiel gemeinsam bestritten. In der vergangenen Saison waren sie allerdings ein wichtiger Bestandteil der besten Defensive der 2. Liga (nur 33 Gegentore). Knipping ist schon zurück, Kister auf einem guten Weg. Marcel Seegert (Waldhof Mannheim, ablösefrei) und Florian Hansch (Wehen Wiesbaden, Leihe) haben Sandhausen verlassen.

Der Trainer

Als der SVS nach neun Spieltagen mit nur fünf Punkten den ungeliebten Schritt der Entlassung von Trainer Kenan Koczak ging, kam Uwe Koschinat zum damaligen Tabellenvorletzten. Die große Wende hat Koschinat bislang noch nicht einläuten können. Aber er hat kleine Schritte mit der Mannschaft getan. Der 47-Jährige kam von Drittligist Fortuna Köln.

Koschinat legt Wert auf die Fitness seiner Spieler, eine Stärke ist seine gute Ansprache. Zwei Komponenten, die ihn in seinen sieben Jahren in der Kölner Südstadt zum Liebling der Fans gemacht haben. Schafft er mit Sandhausen den Klassenerhalt, könnte das auch in der Kurpfalz der Anfang einer längeren Beziehung sein.

Erwartungen an die Rückrunde

Klassenverbleib. Es geht einzig und allein um den Klassenverbleib. Und es geht darum, "besser auszusehen" als bei manch unglücklicher Niederlage in der Hinrunde. Im Winter-Trainingslager in der Türkei nutzte Uwe Koschinat die Zeit, die er im Liga-Alltag nicht hatte. Zeit, um Abläufe wieder und wieder einzustudieren. Zeit, um Sicherheit im eigenen System zu schaffen. Zeit, um Flexibilität zu trainieren. Das Reagieren im Spiel. Die Generalprobe vor dem Rückrunden-Start diente als Test unter Wettkampfbedingungen gegen Liga-Konkurrent Greuther Fürth. Ein 1:1-Remis, das für Trainer Uwe Koschinat "viel Aussagekraft" hatte: defensiv stand Sandhausen kompakt, offensiv gelang in Teilen das geradlinige Spiel über die Flügel.

Sandhausen muss zur Aufholjagd ansetzen, um aus dem Tabellenkeller raus zu kommen. Arminia Bielefeld liegt auf Platz 14 und schon fünf Punkte vor dem SVS. Auch der Blick in der Tabelle nach unten erzeugt kein komfortables Gefühl: nur dank der besseren Tordifferenz liegt Sandhausen (15.) vor Duisburg (16.). Bis Ende Februar stehen dabei Mammutaufgaben an: Los geht es beim Ex-Dieckmeier-Verein und Tabellenführer Hamburger SV, dann geht es u.a. noch zu den Spitzenteams Union Berlin und zum 1. FC Köln.