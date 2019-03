per Mail teilen

Der SV Sandhausen hat in der 2. Bundesliga einen wichtigen Auswärtserfolg gefeiert: Beim 1. FC Magdeburg kam die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat am 25. Spieltag zu einem 1:0-Sieg.

Andrew Wooten schoss für den SVS das Tor des Tages (73. Minute). Die Kurpfälzer weisen durch den Sieg nun 20 Zähler auf und geben die Rote Laterne an den FC Ingolstadt ab, lieben aber dennoch auf dem ersten direkten Abstiegsplatz 17.

Dauer 00:40 min Sandhausen gewinnt Keller-Duell in Magdeburg Der SV Sandhausen hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga einen Big Point gelandet. Das Team von Trainer Uwe Koschinat gewann das Keller-Duell am Sonntag bei Aufsteiger 1. FC Magdeburg mit 1:0 (0:0) und gab die Rote Laterne des Tabellenletzten an den FC Ingolstadt ab.

Viele Zwiekämpfe, wenig Spielkultur

In der Magdeburger Arena entwickelte sich von Beginn an ein Spiel, das den Tabellenplätzen der beiden Teams entsprach. Die Zweikämpfe wurden verbissen geführt, spielerische Ansätze waren dagegen kaum erkennbar. Zudem erstickten viele Fehler die zarten Offensivbemühungen im Keim. Die Folge: In der äußerst schwachen ersten Halbzeit erspielten sich weder die Magdeburger noch die Sandhausener eine nennenswerte Torchance.

Dauer 02:08 min Sandhausens Trainer Uwe Koschinat im Interview Der Coach des SVS freut sich über den Auswärtssieg in Magdeburg.

Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie etwas munterer. Nachdem der FCM nach einer Ecke plötzlich die große Chance zur Führung hatte, schlugen die Gäste im Gegenzug eiskalt zu: Nach einer Kopfballverlängerung von Kevin Behrens behielt Torschütze Wooten die Nerven.

Die defensiv eingestellten Gäste ließen auch danach kaum etwas zu, Magdeburg fehlten nicht nur der verletzte Torjäger Christian Beck, sondern auch die Ideen.