Der SV Sandhausen ist in der 2. Bundesliga die Mannschaft der Stunde. 13 Punkte aus den letzten fünf Spielen haben dafür gesorgt, dass die Kurpfälzer über dem Strich stehen und optimistisch dem Saison-Endspurt entgegensehen.

Anfang März war der SV Sandhausen am Tiefpunkt angelangt. 0:3 hieß es damals gegen Erzgebirge Aue, einen Mitkonkurrenten im Kampf gegen den Abstieg in der 2. Bundesliga. Ein echter Nackenschlag für den SVS - zumal vor eigener Kulisse. Nach der Pleite belegte die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat den letzten Tabellenplatz, der Abstand zum rettenden Rang 15 betrug bereits fünf Zähler.

Formstärkstes Team der 2. Bundesliga

Das ist gerade einmal sechs Wochen her - und doch erscheint es sehr weit weg, denn mittlerweile ist beim SVS alles anders. 13 Punkte holten die Kurpfälzer aus den fünf Spielen seitdem - und haben dadurch den begehrten 15. Rang inne. Keine andere Zweitligamannschaft holte in diesem Zeitraum mehr Punkte. Drei Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang, das im Vergleich zur Konkurrenz bessere Torverhältnis und vor allem der positive Trend und die aktuelle Formstärke sorgen für eine breite Brust im Saison-Endspurt.

Nejmeddin Daghfous: "Sind in einen Lauf gekommen"

Doch was ist das Geheimnis hinter dem Aufschwung? Zum einen natürlich das gewachsene Selbstvertrauen, so Nejmeddin Daghfous gegenüber SWR Sport. "Wir haben zu Saisonbeginn viel versäumt und müssen jetzt alles wieder aufholen. Wir sind in den letzten Wochen in einen super Lauf gekommen, sind voller Selbstvertrauen und belohnen uns jetzt dafür", sagte der 32-Jährige, der auch die mannschaftliche Geschlossenheit als wichtigen Faktor anführt: "Teamgeist und der Teamspirit bei uns sind super".

Dauer 01:15 min Nejmeddin Daghfous zur Formstärke Sandhausens Der SV Sandhausen hat in der 2. Bundesliga das Spiel gegen Dynamo Dresden noch gedreht. Damit bleibt Sandhausen im fünften Spiel in Folge ungeschlagen, steckt aber weiter als Tabellen-Fünfzehnter mitten im Abstiegskampf.

Dennis Diekmeier sofort Leistungsträger

Einen Anteil an den jüngsten Erfolgen dürfte auch die Ruhe haben, die in Sandhausen immer herrscht - selbst, als der Klub die Rote Laterne innehatte. Und schließlich spielt die personelle Situation eine Rolle. So schlug etwa Winter-Neuzugang Dennis Diekmeier voll ein. Der langjährige Bundesliga-Profi will es noch einmal wissen und belebt als Rechtsverteidiger das Sandhäuser Spiel - auch offensiv mit seinen Vorstößen und Flanken.

Zudem kamen wichtige Spieler in jüngster Zeit nach langen Verletzungspausen zurück. Auch wenn sich mit Fabian Schleusener der zweitbeste Torjäger (nach Andrew Wooten) vor wenigen Wochen mit einem Schienbeinbruch schwer verletzte - es gehört zu den Stärken des SVS, Ausfälle immer wieder kompensieren zu können.

Ein neuer Vereinsrekord winkt

Nun steht für den SV Sandhausen in Duisburg das nächste "Endspiel" an. Beim Tabellenletzten könnte die Mannschaft von Koschinat einen ganz wichtigen Schritt zum Klassenerhalt machen. Zudem winkt ein neuer Vereinsrekord: Der SVS gewann die jüngsten zwei Auswärtsspiele in Ingolstadt und in Magdeburg. Drei Gastspiele in Folge konnten die Kurpfälzer in der 2. Liga noch nie für sich entscheiden.

Gelänge dies, wäre die Rettung greifbar nah. Nach dem Tiefpunkt im März ist nun sogar ein vorzeitiger Klassenerhalt statt Zittern bis zum Schluss denkbar. Coach Koschinat hat in der "Rhein-Neckar-Zeitung" bereits angekündigt, wie er diesen dann zelebrieren würde: "Dann laufe ich nackt durch Sandhausen."