Der SV Sandhausen hat in der 2. Bundesliga das Spiel gegen Dynamo Dresden noch gedreht. Damit bleibt Sandhausen im fünften Spiel in Folge ungeschlagen, steckt aber weiter als Tabellen-Fünfzehnter mitten im Abstiegskampf.

Der SV Sandhausen hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga einen wichtigen Heimsieg eingefahren. Das Team von Coach Uwe Koschinat setzte sich am Samstag gegen Dynamo Dresden mit 3:1 (0:0) durch. Vor 6541 Zuschauern gingen die zuvor in fünf Spielen ungeschlagenen Gäste durch Erich Berko (56. Minute) in Front. Doch Alexander Schirow (69.), Nejmeddin Daghfous (72.) und Andrew Wooten (79.) drehten die Partie.

Dauer 00:53 min Sandhausen gewinnt gegen Dresden

Nach dem siebten Erfolg hat der SVS drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und sieben auf den ersten Abstiegsrang. Für Dresdens Coach Cristian Fiel war es die erste Niederlage seiner Amtszeit. Dynamo, das noch nie in Sandhausen gewinnen konnte, rangiert als 13. drei Punkte vor den Kurpfälzern. "Im Abstiegskampf sind es immer wilde Spiele, da will jeder alles geben. Umso freudiger, dass wir das am Ende noch mal drehen konnten", sagte Torschütze Nejmeddin Daghfous SWR Sport nach der Partie.

Dauer 01:15 min Torschütze Nejmeddin Daghfous nach dem Sieg

Die Gastgeber waren in der ersten Halbzeit klar tonangebend, ließen aber einige gute Chancen liegen. Die Sachsen blieben im Spiel nach vorne völlig blass. Die Führung der Gäste fiel aus dem Nichts. Einen Aussetzer von Innenverteidiger Tim Kister, der den Ball am eigenen Strafraum quer legte, nutzte Berko. Nach einer kurzen Schockphase sorgten Schirow mit einem Kopfball nach einer Ecke und Daghfous mit einem direkt verwandelten Freistoß, bei dem Dynamo-Keeper Markus Schubert nicht gut aussah, aber für die verdiente Führung von Sandhausen. Wooten gelang die Entscheidung.