Fußball-Zweitligist SV Sandhausen tritt im Kampf um den Klassenerhalt weiterhin auf der Stelle. Die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat verlor gegen Erzgebirge Aue 0:3 (0:1) und ist damit nach dem 24. Spieltag Tabellenletzter.

Der SVS muss mit 17 Punkten immer mehr um den Klassenerhalt bangen und hat fünf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. "Das war in vielen Bereichen ein Offenbarungseid. Wir waren in allen Bereichen unterlegen. Man muss ehrlicherweise zugeben: Das ist aktuell der absolute Tiefpunkt", so Trainer Uwe Koschinat nach der Niederlage gegenüber dem SWR.

Aue (29) festigte dank Doppeltorschütze Pascal Testroet (1./69.) und Jan Hochscheidt (82.) mit dem achten Saisonsieg als Zehnter seine Position im Tabellenmittelfeld. Stürmer Testroet sorgte nach 58 Sekunden für einen Blitzstart der Gäste.

SV Sandhausen - Erzgebirge Aue Sandhausen: 1 Schuhen - 18 Diekmeier, 34 Knipping, 4 Verlaat, 30 Dieckmann - 6 Linsmayer, 17 Zenga - 9 Gislason, 28 Förster, 11 Schleusener - 7 Wooten. - Trainer: Koschinat Aue: 1 Männel - 21 Cacutalua, 25 Wydra, 36 Kusic - 17 Riese - 8 Baumgart, 5 Fandrich, 38 Robert Herrmann - 7 Hochscheidt - 9 Iyoha, 37 Testroet. - Trainer: Meyer Schiedsrichter: Johann Pfeifer (Rodgau) Zuschauer: 5000

Nach einem Stockfehler von Sandhausens Kapitän Denis Linsmeyer blieb Testroet alleine vor Torwart Marcel Schuhen cool. 20 Minuten vor Schluss traf Testroet von der Strafraumgrenze zu seinem 13. Saisontor. Hochscheidt sorgte für die endgültige Entscheidung.

Koschinats düstere Bilanz

Koschinat gewann damit von 15 Ligaspielen mit Sandhausen lediglich zwei. "Ich muss erstmal ganz genau in die Mannschaft hineinhorchen, um erstmal Gründe dafür zu erkennen, warum das heute so schlecht gelaufen ist. Das ist ein brutaler Ausreißer gewesen. 17 Punkte nach 24 Spielen – das spricht schon eine deutliche Sprache", stellt der Trainer gegenüber dem SWR klar. Und stellt einiges in Frage: "Da muss ich mir schon überlegen, ob jetzt möglicherweise unsere Strategie über Bord geworfen werden muss und wir die Truppe härter anpacken – denn eines ist klar: Sowas können wir unseren Zuschauern nicht nochmal zumuten."

Vor 4867 Zuschauern am Hardtwald kam Sandhausen in einer lange unspektakulären Partie nur selten vor das Tor der Gäste. Auf der anderen Seite verpasste Hochscheidt (26.) das 2:0 für Aue. Drei Tage nach dem Nachholspiel gegen den 1. FC Köln (0:1) wechselte Gäste-Trainer Daniel Meyer auf gleich fünf Positionen. Bei den Gastgebern fehlte Innenverteidiger Tim Kister wegen einer Gelbsperre. Der MSV Duisburg hatte die Rote Laterne durch den 1:0-Erfolg am Freitagabend gegen den 1. FC Magdeburg an Sandhausen abgegeben.