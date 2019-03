Wooten trifft in der Nachspielzeit: Sandhausen gewinnt 2:1

Andrew Wooten hat dem SV Sandhausen mit einem Tor in der Nachspielzeit den dritten Sieg in Serie beschert und die Chancen auf den Klassenverbleib vergrößert. Wootens elftes Saisontor beim 2:1 (1:1)-Auswärtserfolg gegen Zweitliga-Schlusslicht FC Ingolstadt brachte dem SVS am Sonntag einen Vorsprung von zwei Punkten auf den Tabellen-16. 1. FC Magdeburg.