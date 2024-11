Der SV Sandhausen stolpert bei Rot-Weiss Essen

Der SV Sandhausen spielt nach einem Blitzstart am 15. Spieltag der 3. Liga nur Remis bei Rot-Weiss Essen.

Lucas Wolf brachte die Gäste aus Sandhausen (SVS) gegen Rot-Weiss Essen (RWE) schon früh in Führung (1. Spielminute). Leonardo Voncic schoss mit dem Ausgleich für die Heimherren aus Essen das letzte Tor der Partie (57.).

Führung für Sandhausen nach 37 Sekunden

Samstag 14 Uhr. Während manche der rund 16.000 Fans in Essen noch ihre Plätze einnahmen jubelten die Gäste aus Sandhausen schon zum ersten Mal. Nach 37 Sekunden nutzte Lucas Wolf die fragwürdige RWE Defensivarbeit direkt aus für die frühe Führung des SVS. Essen war direkt um eine schnelle Antwort bemüht, Ramien Safi verzog für das Heimteam aber deutlich am Tor vorbei (3.).

In der Folge beruhigte sich das Spiel etwas, mehrere Abpraller nach einem Sandhausener Freistoß sorgten für Gefahr vor dem Essener Tor (19.). Sandhausen zeigte auch weiterhin, warum es bisher die zweitwenigsten Tore in der 3. Liga kassiert hatte. Erst in der 28. Minute kam RWE wieder zu einer nennenswerten Aktion im Sandhausener Strafraum. Der Abschluss von Leonardo Vonic traf aber nur das Außennetz. Bis zur Pause blieb Essen weiterhin das offensiv bemühtere Team, ohne die ganz große Gefahr vor dem Tor von Gäste-Schlussmann Timo Königsmann auszustrahlen.

Essen gleicht aus - Sandhausen ohne Reaktion

Auch nach der Pause zeigte sich Essen weiterhin mehr in der Offensive. In der 57. Minute legte Julian Eitschberger nach einem schönen Chipball den Ball quer durch den Sandhausener Strafraum. Voncic konnte den Ball gemütlich annehmen und vorbei an SVS Keeper Königsmann zum Ausgleich ins Tor einschieben (57.).

Der nächste Aufreger war auch wieder im Sandhausener Strafraum. Essen fordert einen Handelfmeter, die Pfeife von Schiedsrichter Assad Nouhoum blieb still (64.). In der 73. Minute probierte es der eingewechselte Patrick Greil aus der Distanz, im Nachfassen aber kein Problem für RWE Schlussmann Jakob Golz. Für die rund 16.000 Zuschauer gab es auch in der Folge kein Offensivfeuerwerk zu bestaunen. Das 1:1 Unentschieden war am Ende aus Sicht des SV Sandhausen eher glücklich.

Mit 27 Punkten nach 15 Spieltagen stehen die Sandhäuser auf einem Aufstiegsplatz (2.) in der 3. Liga und sind weiterhin in Auswärtspielen ungeschlagen. Weiter geht es für die Mannschaft von Trainer Sreto Ristic nächste Woche im Heimspiel gegen Dynamo Dresden (30.11).