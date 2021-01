Der überraschende Rücktritt von Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann als Coach von Bundesligist Hertha BSC wird von vielen ehemaligen Profis und Funktionären harsch kritisiert.

Die Kritik an Jürgen Klinsmann nach dem überraschenden Rücktritt als Cheftrainer des Bundesligisten Hertha BSC Berlin reißt nicht ab. Viele ehemalige Fußballprofis oder -funktionäre werfen dem Schwaben nach seinem fluchtartigen Abgang unter anderem charakterliche Schwächen und Unglaubwürdigkeit vor. "Jürgen Klinsmann wollte zu viel zu schnell. Ich glaube, er hat auch ein bisschen die Hierarchie in der Mannschaft zerhackt", sagte Axel Kruse, ehemaliger Stürmer des VfB Stuttgart, dem rbb. Dass Klinsmann "charakterlich so daneben liegt, einfach die Flinte ins Korn schmeißt und sagt 'Ich geh jetzt mal nach Kalifornien, das war's jetzt für mich'", habe Hertha-Manager Michael Preetz nicht wissen können.

Axel Kruse, ehemaliger Stürmer des VfB Stuttgart Imago metodi-popow

"Unglaubwürdiger kann man nicht sein"

Klinsmann war am Dienstag völlig überraschend nach nur elf Wochen von seinem Amt als Cheftrainer bei den Berlinern zurückgetreten. "Der Trainer hat natürlich für ein Chaos gesorgt, was es im deutschen Fußball in der Bundesliga noch nie gegeben hat", sagte der frühere Hertha-Coach Peter Neururer bei RTL/ntv. "Er hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen wie kein anderer in ganz Deutschland und hat dann zwei Wochen später gesagt 'ich spüre das Vertrauen nicht'. Unglaubwürdiger in der Auftrittsweise eines Trainers kann man nicht sein."

Weitere Stimmen zum Klinsmann-Rückzug:

"Es kann nicht einfach jemand aus den USA anreisen, fernab der Bundesliga, und einen Pal Dardai ersetzen, der Hertha BSC viele Jahre lang gelebt hat und ein totaler Insider war.“ (Fußball-Funktionär Heribert Bruchhagen bei Sky)

"Nach dem Mainz-Spiel ist die Euphorie verloren gegangen. Die Fans sind enttäuscht von ihm. Sie haben ihm vertraut. Und das Vertrauen hat er verspielt. Der Name Klinsmann ist bei deutschen Klubs wahrscheinlich eine Schublade tiefer gerutscht." (Ex-Nationalspieler Lothar Matthäus bei Sky).