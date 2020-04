Der Pass in die Tiefe für Fußball-Liebhaber im Südwesten. Ein Gast - ein Thema - jede Woche neue, hintergründige Einblicke. Fußball ganz nah, ganz persönlich, ganz überraschend mit Philipp Sohmer und Jens Wolters.

Im neuen SWR Sport Podcast "Steil!" geht es aber nicht um Spielsysteme oder Mannschaftsaufstellungen. Vielmehr sollen Protagonisten des Bundesliga-Geschäfts persönlich vorgestellt, ihre Denkweise aufgezeigt, ihre Handschrift sichtbar gemacht werden.

Marcus Sorg über Miteinander

Marcus Sorg ist seit März 2016 Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Im SWR-Sport-Podcast "Steil" spricht der 54-Jährige über die Bedeutung der Corona-Krise für den Profifußball, die verschobene EM 2020 und sein Verhältnis zu Bundestrainer Joachim Löw.

Dauer 21:04 min Steil! Marcus Sorg über Miteinander Steil! Miteinander mit Marcus Sorg

Steil extra! Weltmeister Toni Kroos exklusiv

Was macht ein Weltstar im Corona-Wartestand? Wie sieht Toni Kroos die Zukunft des Fußballs? Und wie kam Kroos auf die Idee zu Tonis Home Challenge? Mit den Fußballtricks im Internet hat Toni Kroos Fußballer auf der ganzen Welt begeistert. Die Antworten auf diese Fragen gibt es in einem Steil extra! Weltmeister Toni Kroos hat mit SWR-Sportredakteur Philipp Sohmer geskypt.

Dauer 13:46 min Steil extra! Der SWR Sport Fußball-Podcast: Weltmeister Toni Kroos exklusiv Was macht ein Weltstar im Corona-Wartestand? Wie sieht Toni Kroos die Zukunft des Fußballs? Die Antworten darauf gibt es in einem Steil extra! Der SWR Sport Fußball-Podcast: Weltmeister Toni Kroos exklusiv im Gespräch mit SWR-Sportredakteur Philipp Sohmer.

VfB-Nachwuchsdirektor Thomas Krücken über Zukunft

Warum Zlatan Ibrahimovic im deutschen Fußball nie durchgekommen wäre, welcher Trubel heute schon um 11-jährige Talente gemacht wird und wie der VfB Stuttgart die neuen Jungen Wilden finden will - alles hier mit dem obersten Zukunftsforscher des VfB Stuttgart: Nachwuchsdirektor Thomas Krücken.

Dauer 32:46 min Steil! Der Fußball-Podcast: VfB-Nachwuchsdirektor Thomas Krücken über Zukunft Die neue Folge Steil! Der Fußball-Podcast: VfB-Nachwuchsdirektor Thomas Krücken über Zukunft.

Holger Sanwald über Fußball in Zeiten von Corona

Heidenheims Klub-Boss spricht Klartext: Was Heidenheim mit Daimler gemein hat, was er von Gehaltsverzicht für Profis hält und wie seine Sponsoren auf die Corona-Krise reagieren, erfahrt ihr von Holger Sanwald.

Dauer 23:21 min Steil! Der Fußball-Podcast: Heidenheim-Boss Holger Sanwald über Fußball und Corona Steil! Der Fußball-Podcast: Heidenheim-Boss Holger Sanwald spricht in Folge 9 über Fußball und Corona

Nils Petersen übers Ankommen

Der Joker der Bundesliga – längst Oscar-verdächtig in seiner Hauptrolle in Freiburg. Nils Petersen erzählt, was Christian Streich und Pele Wollitz verbindet, warum er manchmal denkt, er habe keine Ahnung von Fußball, und warum auch auf der Bank sitzen Spaß machen kann.

Dauer 41:24 min Steil! Der Fußball-Podcast: Nils Petersen übers Ankommen Steil! Folge 8 mit Nils Petersen

Regelhüter Lukas Brud über Genauigkeit

Der Mann hat strapazierfähige Nerven und gute Argumente. Lukas Brud hat als einer der obersten Regelhüter im Weltfußball den Videobeweis mit eingeführt und ist täglichen Diskussionen ausgesetzt. Im SWR Podcast Steil! spricht Lukas Brud über Genauigkeit.

Dauer 25:58 min Steil! Der Fußball-Podcast: Lukas Brud über Genauigkeit In der 7. Folge des SWR Sport Fußball Podcasts "Steil!" besuchen Jens Wolters und Philipp Sohmer den Leiter der höchsten Regelbehörde im Fußball: Lukas Brud vom International Football Association Board (IFAB).

Peter Zeidler und Alain Sutter über Grenzerfahrungen

Er ist beliebter als "Heidi": Peter Zeidler hat den ältesten Fußballclub der Schweiz wachgeküsst und kommt seither ohne Umarmungen kaum mehr durch die Fußgängerzone in St. Gallen. Sein Sportchef ist Alain Sutter. Früher Mittelfeldkünstler in Freiburg und bei den Bayern (und Jens Wolters' Frisuren-Vorbild), jetzt kreativer Manager beim Schweizer Tabellenführer. Ein Fußball-Märchen in der Ostschweiz, ganz ohne böse Hexe.

Dauer 32:48 min Steil! Der Fußball-Podcast: Peter Zeidler und Alain Sutter über Grenzerfahrungen In der 6. Folge des SWR Sport Fußball Podcasts "Steil!" besuchen Jens Wolters und Philipp Sohmer den Trainer des FC St. Gallen, Peter Zeidler, und den Sportchef Alain Sutter.

Oli Kreuzer über Verlässlichkeit

Sein Wort hat noch Gewicht. Das zeigt KSC-Geschäftsführer Sport Oliver Kreuzer bei Steil! Klare Kante zu Klinsmann, der Kritik von Edgar Schmitt und der Entlassung von Alois Schwartz. Dazu lernt ihr, was Transfers mit Waschmaschinen zu tun haben und wie die Zukunft des KSC aussehen soll.

Dauer 26:35 min Steil! Der Fußball-Podcast: Oliver Kreuzer über Verlässlichkeit Sein Wort hat noch Gewicht. Das zeigt KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer bei Steil! Klare Kante zu Klinsmann, der Kritik von Edgar Schmitt und der Entlassung von Alois Schwartz. Dazu lernt ihr was Transfers mit Waschmaschinen zu tun haben und wie die Zukunft des KSC aussehen soll.

Alex Zorniger über Gelassenheit

"Harmonie ist was für Anfänger" - nur ein Spruch von Alexander Zorniger. Kaum ein Trainer hat so polarisiert in den vergangenen Jahren wie er. Auch er wurde beim VfB Stuttgart vom Hof gejagt. Einige Dinge würde er jetzt anders machen. Aber nicht alles, zum Beispiel rundum die "Küsschen-Affäre" mit Timo Werner. Zornigers Wunsch wäre ein Trainerjob auf der britischen Insel.

Dauer 29:20 min Steil! Der Fußball-Podcast: Alexander Zorniger über Gelassenheit "Harmonie ist was für Anfänger" - nur ein Spruch von Alexander Zorniger. Kaum ein Trainer hat so polarisiert in den vergangenen Jahren wie er. Auch er wurde beim VfB Stuttgartvom Hof gejagt. Einige Dinge würde er jetzt anders machen. Aber nicht alles. Zum Beispiel rundum die "Küsschen-Affäre" mit Timo Werner.

Zornigers Wunsch wäre ein Trainerjob auf der britischen Insel.

Stanley Ratifo über den Traumberuf

Stanley Ratifo stürmt in der Nationalelf Mosambiks, lieber aber will er die Hitparade stürmen. In der Heimat seines Vaters ist Ratifo wegen seiner Tore ein Volksheld, trotzdem ist er nach Pforzheim in die Oberliga gewechselt, um Zeit für seine Musik-Karriere zu haben. Wie der 25-Jährige an die Spitze der Charts und zum Afrika Cup kommen will, was Leonardo Bittencourt damit zu tun hat und wie er mit Rassismus umgeht, erfahrt ihr beim Cruisen mit Ratifo und uns durch Downtown Pforzheim. Yo!

Dauer 22:10 min Steil! Der Fußball-Podcast: Stanley Ratifo über den Traumberuf Stanley Ratifo stürmt in der Nationelf von Mosambik. Lieber aber will er die Hitparade stürmen. Jens Wolters und Philipp Sohmer haben den Künstler exklusiv getroffen.

Frank Schmidt über Heimat

Drei Aufstiege, fünf Pokalsiege, ein Trainer - Frank Schmidt prägt seit 13 Jahren den 1. FC Heidenheim. Einzigartig im deutschen Profifußball. Alles über Achselschweiß und Alex Zorniger, Malocher-Fußball und eine Jobgarantie auf Lebenszeit von Vorstand Holger Sanwald.

Dauer 32:33 min Steil! Der Fußball-Podcast: Frank Schmidt über Heimat Steil! Der Fußball-Podcast: Frank Schmidt über Heimat

Christian Streich über Beständigkeit

Vor genau acht Jahren coachte Streich sein erstes Bundesliga-Spiel. Der von Streich in den Profi-Kader beförderte Mattthias Ginter köpfte zwei Tage nach dessen 18. Geburtstag das Siegtor. Der Anfang einer Ära. Christian Streich erzählt, wie er acht Jahre Bundesliga "überlebt" hat, was für ihn Erfolg bedeutet und warum er sich auch zu vielen gesellschaftspolitischen Themen äußert.