Bernd Leno vom FC Arsenal fiebert dem Re-Start der Premier League entgegen. Der in Bietigheim-Bissingen geborene Torhüter spricht im SWR-Fußball-Podcast "Steil!" über sein Leben in Quarantäne und seine neue Heimat in London.

Statt Hochzeits-Glück und erhoffter Euro-Nominierung eine schier endlose Corona-Quarantäne - für Nationalspieler Bernd Leno ist das Jahr 2020 bislang eine Achterbahnfahrt. Der 28-jährige Torwart vom FC Arsenal musste schon Anfang März in Quarantäne, nachdem sich sein Coach Mikel Arteta mit dem Corona-Virus infiziert hatte.

Dauer 29:22 min Steil! Der SWR Fußball-Podcast - mit Arsenal-Keeper Bernd Leno Bernd Leno vom FC Arsenal fiebert dem Re-Start der Premier League entgegen. Der in Bietigheim-Bissingen geborene Torhüter spricht im SWR-Fußball-Podcast "Steil!" über sein Leben in Quarantäne und seine neue Heimat in London.

Wenige Tage vor der Diagnose des Trainers hatten die Londoner noch in der Premier League einen Heimsieg gefeiert. "Jeder hat den Trainer umarmt, hat ihn angefasst, in der Kabine hat man sich umarmt. Und dann wusste man nicht, bekommt man es noch? Es war eine ganz, ganz komische Situation,“ sagt Bernd Leno im SWR Fußball-Podcast "Steil!".

Hochzeit aufs nächste Jahr verschoben

Leno durfte seither England nicht verlassen und musste auch sonst sein Jahr komplett umgestalten. Die geplante Hochzeit mit seiner Verlobten Sophie-Christin musste aufgrund der Corona-Krise aufs nächste Jahr verschoben werden.



Nach langem Warten auf den Re-Start freut sich der Keeper, der viele Jahre in der Jugend des VfB Stuttgart ausgebildet wurde, jetzt endlich wieder Fußball spielen zu dürfen. Trotz Geisterspielen. "Am Anfang hab ich mir gedacht: Oh mein Gott, was ist das? Das war so schlimm, so langweilig. Inzwischen freue ich mich aber über jedes Spiel, das im Fernsehen läuft", sagt der 28-Jährige.

Die Bundesliga verfolgt Leno weiter sehr genau, nicht erst seit dem Start der Geisterspiele in Deutschland. Auch wenn er die Meisterschaft schon für entschieden hält: "Bayern ist schon Meister, wie immer. Das ist langweilig und traurig.“ Er habe nichts gegen Bayern München, aus seiner Sicht leidet die Bundesliga aber unter der Dominanz des deutschen Rekordmeisters: "Man wünscht sich einen spannenden Meisterschaftskampf, aber da sehe ich in naher Zukunft keine spannende Meisterschaft. Da ist Bayern zu stark."

London ist eine "Mega-Stadt"

Persönlich hat sich Leno bei Arsenal einen Lebenstraum erfüllt. "Ich wollte unbedingt ins Ausland, für mich ist London eine Mega-Stadt." Für ihn sei es beim Wechsel von Leverkusen nach London vor zwei Jahren darum gegangen, aus der "Komfortzone" zu kommen. "Wenn du sieben Jahre in einem Verein spielst, und jeder sagt dir, wie toll du bist, du bist zudem Nationalspieler, dann haust du vielleicht nicht 100 Prozent rein, sondern nur 99 Prozent", sagt der gebürtige Schwabe. Deshalb sei er in London sportlich und persönlich noch einmal gewachsen, auch wenn der Start schwierig war.

Sein Vorgänger beim FC Arsenal, Jens Lehmann, habe ihm anfangs viel Skepsis beschert: "Den haben sie entweder "Mad Jens" oder den "F… German" genannt", so Leno im Podcast "Steil!". "Die haben was Schlimmes erwartet, wenn ein deutscher Torwart kommt, aber zum Glück ist es nicht ganz so schlimm," sagt der Keeper über die Reaktionen der Mitspieler bei seiner Ankunft in London.

Über Arsenal zurück ins DFB-Team

Inzwischen ist Bernd Leno die unumstrittene Nummer eins beim englischen Traditionsclub. Mit guten Leistungen beim derzeitigen Tabellenneunten der Premier League will sich Leno auch wieder für eine prominentere Rolle im Nationalteam empfehlen: "Wenn ich Woche für Woche meine Leistung bei Arsenal bringe, dann kriege ich vielleicht ein paar mehr Spiele, um zu zeigen, was ich kann."

Der Confed-Cup Sieger von 2017 war zuletzt vor der Fußball-WM 2018 aus dem endgültigen Kader des Nationalteams für das Turnier in Russland gestrichen worden. Leno, der in der Nationalmannschaft bislang immmer im Schatten von Manuel Neuer und Marc-Andre ter Stegen stand, lässt sich nicht entmutigen. Wenn er sich im Nationalteam nicht durchsetzen könne, würde für ihn "auch keine Welt zusammenbrechen". Er nimmt es mit einem Lächeln: "So ist das im Sport: die Besseren spielen, zumindest meistens."

Knaller zum Auftakt der Premier League

Mit dem Knaller bei Manchester City starten Bernd Leno und der FC Arsenal nach der Corona-Pause in die Premier League. Trotz der schweren Aufgabe kann Leno den Re-Start kaum erwarten: "Es wurde schon langweilig, ich hab extrem Bock auf Fußball", so Leno zwölf Tage vor der geplanten Wiederaufnahme der englischen Liga. Keiner wisse, wo er im Moment steht, deshalb sei Manchester City gerade jetzt der richtige Gegner, den man "an einem guten Tag" auch überraschen könne.