Seit dem 11.05. dürfen die Freizeitfußballer in Baden-Württemberg wieder trainieren. Aber Körperkontakt und direkte Zweikämpfe - das dürfen nur die Profis.

Der Ball rollt wieder beim MTV Stuttgart. Der Klub ist mit mehr als 9.000 Mitgliedern einer der größten Vereine in der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Nach gut zwei Monaten Corona-Zwangspause gab es am Montag das erste Fußball-Training. Einige Ball- und Laufübungen sind immerhin erlaubt. Aber nur in Kleingruppen von maximal fünf Personen. Zweikämpfe sind verboten. "Natürlich ist das alles ziemlich blöd," sagt Frédéric Moquet, Fußball-Jugendtrainer beim MTV Stuttgart.

Die Auflagen sind streng

"Man kann die Kinder nicht begrüßen, man kann keine Checks geben. Man kann sie nicht umarmen und muss alles mit Abstand machen. Trotzdem bin ich erst einmal froh. Mal schauen, ob es dann bald wieder besser wird und es dann auch mehr Kontakt gibt", so Moquet. Akribisch hat sich der MTV Stuttgart auf diesen Tag vorbereitet. Mit einem Infektionsschutzkonzept, denn die Auflagen sind streng. Wer zum Training oder zu einem Kurs will, muss sich vorher anmelden und fertig umgezogen auf der Sportanlage erscheinen.

"Möglich sind auch die Fitness-Sportarten," sagt Karsten Ewald, Geschäftsführer des Vereins. "Wir bieten Fitness im Freien an. Das geht. Das können wir machen. In unserem vereinseigenen Fitnessstudio haben wir Outdoor-Zirkeltrainings eingerichtet."

Mehr Vorlauf wäre wünschenswert

Anders sieht die Welt beim SV Prag aus, einem Verein mit gut 500 Mitgliedern im Norden Stuttgarts. Hier tut sich an diesem ersten offenen Trainingstag gar nichts. Fußball-Training wäre möglich, aber die Plätze sind komplett leer gefegt. Der Verein ist noch nicht bereit für die Wiederaufnahme des Betriebs.

"Wir brauchen einfach Vorlauf," erklärt Martin Prechtl, der zweite Vorsitzende des SV Prag: "Wir müssen erst mit allen Trainer sprechen und müssen sehen, ob wir überhaupt in der Lage sind, die ganzen Auflagen zu erfüllen. Außerdem müssen wir schauen, wie die Eltern das bei unseren Jugendmannschaften annehmen. Wir hoffen, dass wir am kommenden Montag anfangen können."

Die Öffnung des Vereinssport erfolgt also mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Beim MTV Stuttgart jedenfalls steht das Konzept. Den Fitnesskurs unter freiem Himmel will am ersten Tag allerdings niemand besuchen. Dafür ist das Wetter einfach zu schlecht. Denn es regnet wie aus Kübeln.