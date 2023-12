Stanley Ratifo stürmt in der Oberliga Baden-Württemberg für den 1. CfR Pforzheim. Außerdem ist er Nationalspieler von Mosambik. Im Januar wird er erstmals am Afrika-Cup teilnehmen.

Serhou Guirassy (VfB Stuttgart/ Guinea), Silas (VfB Stuttgart/ DR Kongo) oder Kevin Akpoguma (TSG Hoffenheim/ Nigeria): Diese Spieler kommen einem in den Sinn, wenn der Afrika-Cup 2024 im Zusammenhang mit baden-württembergischen Fußballvereinen genannt wird. Mit Stanley Ratifo wurde diese Woche aber auch ein Spieler des Oberligisten 1. CfR Pforzheim für die Kontinentalmeisterschaft im Januar nominiert.

Seit 2017 Nationalspieler, seit 2018 in Pforzheim

In Mosambik, der Heimat seines Vaters, ist Stanley Ratifo wegen seiner Tore ein Volksheld. Direkt in seinem ersten Pflichtspiel am 10.06.2017 erzielte er beim 1:0-Sieg gegen Sambia den Siegtreffer in der Nachspielzeit. Zuvor hatte Mosambik noch nie gegen Sambia gewonnen. "Da muss erst jemand aus Europa kommen und den Fluch brechen", sagte Ratifo 2020 scherzhaft in "Steil! Der SWR Sport Fußball Podcast".

Eine Fluch wurde mit der Qualifikation zum Afrika-Cup zwar nicht gebrochen, aber mit Ratifo schaffte Mosambik die erste Teilnahme seit 14 Jahren. Der 29-jährige Mittelstürmer kam bei allen sechs Partien zum Einsatz, erzielte im Auftaktspiel gegen Ruanda das Tor zum 1:1-Endstand.

Vom 1. FC Köln nach Pforzheim - wegen der Musik

Nach Pforzheim kam Ratifo im Sommer 2018. Vor diesem Wechsel spielte der gebürtige Hallenser bereits viermal für den Halleschen FC in der 3. Liga (Saison 2014/2015) und war in der Saison 2017/2018 Angreifer des 1. FC Köln II. In "Steil! Der SWR Sport Fußball Podcast" verriet der 1,90 Meter große Stürmer auch, dass es beinahe zum einem Einsatz in der Bundesliga-Mannschaft des FC gekommen wäre.

Nach nur einer Saison in Köln entschied er sich aber nach Pforzheim, in die Oberliga zu wechseln. Ein Rückschritt, den er der Musik zu Liebe gemacht hatte. Neben dem Fußball ist Ratifo nämlich noch Künstler, hat auf Spotify mehr als 10.000 monatliche Hörerinnen und Hörer.

Guirassy wird dem VfB fehlen, Ratifo dem CfR nicht

Mehrere Zehntausend Zuschauer wird Ratifo aller Voraussicht nach in den Stadien des Afrika-Cups erleben, ein paar mehr als in Pforzheim. "Da sind es je nach Spiel mal 300, mal 500 oder auch mal 1.000", sagte der Stürmer im März 2020. Im Gegensatz zum VfB Stuttgart, der Serhou Guirassy während des Afrika-Cups schmerzlich vermissen wird, kann der 1. CfR Pforzheim entspannt auf das Turnier schauen. Das nächste Spiel der Pforzheimer ist erst am 24.02.2024 gegen den ATSV Mutschelbach. Zu diesem Zeitpunkt wird der Afrika-Cup schon seit fast zwei Wochen beendet sein.