Italien ist mit einem klaren 3:0 gegen die Türkei in die EM 2021 gestartet. Für Maurizio Gaudino, Sohn italienischer Einwanderer und Deutscher Meister 1992 mit dem VfB Stuttgart, war der Auftritt der Squadra Azzurra keine Überraschung.

"Das war sehr stark und überraschend für ein Eröffnungsspiel", sagte der im kurpfälzischen Brühl geborene Gaudino im Gespräch mit Moderator Kersten Eichhorn in SWR-1-Stadion. "Man hat gemerkt, dass es bei den Italienern sehr stark gebrodelt hat, weil sie die WM 2018 verpasst haben." Für den 54-Jährigen hatte die Leistung der italienischen Mannschaft nichts mit "dem Catenaccio (defensives Spielsystem, Anm. der Red.) zu tun, an dass man bei ihnen sonst immer sofort denken muss".

"Man hatte nie das Gefühl, dass die Türkei eine Chance hatte"

Es sei letztendlich "gerade das Gegenteil" gewesen, so Gaudino: "Italien hat von Anfang an Pressing gespielt, die Ballstaffetten waren auf einem sehr hohen Niveau, es waren jede Menge Abschlüsse. Man hatte nie das Gefühl, dass die Türkei auch nur annähernd eine Chance hatte."

Erster EM-Titel seit 1968?

Ein Eigentor von Merih Demiral (53. Minute), Ciro Immobile (66.) und Lorenzo Insigne (79.) sorgten für den klaren Sieg. Im 39. EM-Spiel schoss Italien gegen völlig überforderte Türken erstmals mehr als zwei Tore. Die Hoffnung auf den ersten EM-Titel seit 1968 lebt bei der Squadra Azzurra.

"Mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben"

Das gilt auch für Gaudino. "Italien ist bei großen Turnieren immer ein Geheimfavorit", findet er: "Außer bei Europameisterschaften, da sind sie bis auf ein Mal immer kläglich gescheitert." Man müsse also trotz des klaren Ergebnisses "alles mit Vorsicht genießen", so der Ex-VfB-Profi weiter: "Aber so ein Auftakt lässt natürlich hoffen. Es war ein erster Schritt, aber sie sollten mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben."

Dass das Spiel im Olympiastadion in Rom vor 16.000 Fans stattfand, wertet Gaudino als gutes Zeichen - gerade auch für das von der Corona-Pandemie so geplagte Italien. "Es war schön zu sehen, dass die Anhänger zusammen feiern", sagte er. "Wir wünschen uns alle, dass die Welt wieder einigermaßen in Ordnung kommt. Ich hoffe und wünsche mir, dass hier jetzt Aufbruchstimmung entsteht."

"Deutschland war immer eine Turniermannschaft"

Auch auf Deutschland hat Gaudino natürlich ein Auge. So machte er 1993 und 1994 selbst fünf Länderspiele, in denen er ein Tor erzielen konnte.

"Ich sehe die Situation für Deutschland sehr positiv", sagte Gaudino zu den Chancen des DFB-Teams. "Die U21 hat vorgemacht, wie man als Kollektiv starke Mannschaften schlagen kann. Die deutsche Mannschaft hat hervorragende Einzelspieler, jetzt muss sie daran feilen, als Mannschaft zusammenzufinden", so der früherem Profi. "Deutschland war immer eine Turniermannschaft. Die muss man immer auf dem Zettel haben."