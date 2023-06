SSV Ulm verlängert mit Aufstiegstrainer Thomas Wörle

Der SSV Ulm setzt die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Cheftrainer Thomas Wörle bis 2025 fort. In der kommenden Saison gehen die Spatzen in der 3. Liga auf Punktejagd.

Thomas Wörle ist seit 2021 Trainer des SSV Ulm. Nach Platz zwei in seiner ersten Spielzeit feierte der 41-Jährige in der vergangenen Saison die Meisterschaft in der Regionalliga Südwest und den Aufstieg in die 3. Liga.

Zuvor hatte Wörle von 2010 bis 2019 die Frauen-Mannschaft des FC Bayern München zu einem Spitzenteam geformt.

SSV Ulm: Wörle dankt für das Vertrauen

"Ich danke den Verantwortlichen für das in mich gesetzte Vertrauen und freue mich sehr, auch in den kommenden zwei Jahren Teil dieses besonderen Traditionsvereins sein zu dürfen", wird Wörle in einer Mitteilung des Klubs zitiert. "Mit dem Aufstieg in die 3.Liga warten nun die nächsten großen Herausforderungen auf uns, die wir bodenständig, aber ambitioniert und vor allem gemeinsam im Team angehen werden."

Neben Wörles Vertrag wurde auch der Kontrakt von Co-Trainer Maximilian Knauer bis 2025 verlängert.