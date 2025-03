per Mail teilen

Der SSV Ulm 1846 Fußball hat mit dem Sieg gegen Darmstadt 98 die Chance auf den direkten Klassenerhalt gewahrt – und bei Fans und Verantwortlichen für Erleichterung gesorgt.

Johannes Reichert riss die Augen auf, breitete die Arme zu einer großen Umarmung aus und formte mit seinen Lippen ein: "Ja, Mann!" Die Erleichterung über den Sieg gegen Darmstadt 98, sie war am Freitagabend im Ulmer Donaustadion nicht nur beim Kapitän des abstiegsbedrohten Aufsteigers greifbar.

Sie legte sich beinahe so über das Stadion, wie es in den 90 Minuten zuvor immer wieder die dicken, schweren Rauchschwaden getan hatten – die nach Einsatz von Pyrotechnik aus beiden Blöcken und dem Feuerwerk aus dem Lilien-Block zwischenzeitlich tief über dem Rasen hingen. "Die Emotionen direkt nach so einem Sieg kochen schon über", sagte Angreifer Lucas Röser im Gespräch mit SWR Sport – allerdings sichtlich kontrolliert.

Die Erleichterung, die Emotionen waren schließlich schon Minuten zuvor beim Feiern mit den Fans in der Kurve übergeschwappt – und das vielleicht auch, weil allen die Bedeutung der drei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt bewusst war. "Ein brutal wichtiger Sieg – trotzdem einer von vielen Schritten, die wir noch gehen müssen", sagte Röser. Mit diesem ersten Schritt aber haben die Ulmer die Chance auf den direkten Klassenerhalt gewahrt. Coach Stefan Lechleiter hatte vor seinem ersten Heimspiel an der Seitenlinie mehr Mut gefordert.

Thiede glänzt, Fans feiern

In der ersten Halbzeit versuchte sein Team genau das umzusetzen, vor allem kurz vor der Pause aber ließen die Lilien ihre individuell höhere Klasse aufblitzen und hätten spätestens in der 40. Spielminute in Führung gehen müssen. Das aber verhinderte SSV-Keeper Niclas Thiede, der im Kasten viel mehr als nur ein Ersatz für den verletzten Stammtorhüter Christian Ortag war, zusammen mit dem Aluminium. Die Fans feierten Thiede nach der Partie nicht nur für diese Szene.

Denn dem Keeper hatten es die Gastgeber zu verdanken, dass es mit dem glücklichen 0:0 in die Kabine ging. Aus der die Ulmer mit dem von Lechleiter geforderten Mut zurückkamen – und dank der Tore von Röser (51. Minute) und dem Distanz-Kracher (56.) von Oliver Batista-Meier schnell deutlich in Führung gingen. Am wichtigen Sieg änderte auch der Anschlusstreffer von Darmstadts Clemens Riedel (68.) nichts mehr. "Die Fans waren da, wir waren als Mannschaft da – und haben hintenraus sehr clever gespielt. Es war unfassbar heute", fasste Röser die Gemengelage zusammen.

Ulm erst harmlos, dann abgezockt

Die Ulmer, die im ersten Durchgang zwar engagiert, aber harmlos geblieben waren, zeigten mit der Führung im Rücken keine Nerven – und das als Tabellen-17. der zweiten Liga. "Für den ganzen SSV Ulm war das ein wichtiger Sieg", sagte Coach Lechleiter nach der Partie. Während der 90 Minuten – und der sechs, die es obendrauf gab – hatte der einstige Stürmer und Nachfolger von Erfolgstrainer Thomas Wörle engagiert gecoacht, oft groß gestikuliert und bisweilen gewirkt, als wolle er sich selbst noch einmal in Angriffe einschalten, Offensivaktionen mitgestalten.

"Wir wussten um die Situation – und dass wir Spiele gewinnen müssen", sagte er, sichtlich erleichtert: "Die Jungs haben das sensationell gemacht. Mit Bravour – die Unterstützung war super und wir sind sehr glücklich."

Sein Glück musste auch der Coach, der direkt nach Abpfiff in Richtung Kabine verschwand, teilen. "Ich habe meinem Sohn versprochen, dass ich ihn direkt anrufe", gestand Lechleiter – eine Art "Kurzschluss". Der Anschluss an die Familie aber, er bedeutete Lechleiter in diesem für den Club wichtigen Moment – und für ihn selbst – alles. Seine Tochter und seine Frau seien im Stadion gewesen, seinen Sohn musste er zumindest sprechen. "Es war ganz kurz – ich hab ihm dann gesagt: 'Ich muss wieder raus.'"

Zurück auf den Boden - dann auf Schalke

Dort feierten Fans und Spieler frenetisch – denn klar ist: Mit den drei Punkten sind die Ulmer vorerst auf den Relegationsplatz gesprungen, haben den Abstand nach oben verkürzt und aus dem Hoffnungsschimmer, der zuletzt eher zart flackerte, ein leuchtendes Feuer gemacht.

"Das nehmen wir mit – und wenn wir alle wieder auf dem Boden angekommen sind, dann konzentrieren wir uns auf Schalke", gab Lechleiter schon einmal die Richtung vor. "Wir haben gesagt: Wir haben acht Endspiele. Das erste haben wir gewonnen." Sieben sind es noch – für den SSV Ulm 1846 Fußball im Kampf um den Klassenerhalt.