per Mail teilen

Durch einen knappen Heimsieg gegen den 1. FC Magdeburg schöpft der SSV Ulm 1846 Fußball neuen Mut im Abstiegskampf der 2. Liga.

"Wir haben über 90 Minuten alles gegeben, alles reingehauen", sagte Ulms erleichterter Angreifer Semir Telalovic nach dem 1:0 (1:0) am 29. Spieltag im Interview mit SWR Sport: "Wir schießen das 1:0 und verteidigen dann bis zur letzten Sekunde alles weg. Es fühlt sich einfach super an."

Ulm bezwingt Magdeburg dank Telalovic

Torjäger Telalovic war es höchstpersönlich, der am Samstag (12.04.2025) den einzigen Treffer der Parte erzielte – und dabei auch selbst einen kleinen Befreiungsschlag feierte. In der 17. Spielminute verwertete er die Vorarbeit von Aaron Keller und beendete gleichzeitig eine Durststrecke von neun Spielen ohne eigenen Torerfolg. Seit seinem Viererpack beim 5:1 gegen Jahn Regensburg hatte Telalovic kein Tor mehr erzielt.

"Ich wusste, dass ich jetzt ein paar Spiele nicht getroffen habe", sagte der 25-Jährige, der nun bei zehn Saisontoren steht: "Aber ich bin immer drangeblieben, hatte auch meine Möglichkeiten. Man muss sich durch harte Arbeit belohnen. Wir waren im Kollektiv so stark - und das 1:0 tut dann so gut." Und zwar nicht nur Telalovic, sondern allen, die es mit den Ulmer Spatzen halten.

2. Liga: Showdown um den Relegationsplatz?

Denn ausgerechnet gegen das mit Aufstiegsambitionen gespickte Zweitliga-Topteam aus Magdeburg gelangen dem SSV im heimischen Donaustadion absolute Big Points. Die Baden-Württemberger hatten unter zusätzlichem Druck gestanden, nachdem Eintracht Braunschweig am Vorabend durch ein 4:2 bei Spitzenreiter Hamburger SV im Kampf um den Klassenerhalt vorgelegt hatte.

Durch den Heimsieg bleiben die Ulmer in Schlagdistanz zum Relegationsplatz – und um genau den dürfte es im Schlussspurt dieser Saison wohl auch gehen, möglicherweise inklusive Showdown im direkten Duell mit Preußen Münster am 34. Spieltag (18.05.2025).

Telalovic grinst: "Sind voll auf Kurs"

"Wir sind voll auf Kurs, wollen weiter punkten und es Münster so schwer wie möglich machen", sagte Telalovic. Und schob mit einem breiten Grinsen hinterher: "Wir wissen ja alle – Münster kommt am letzten Spieltag hierher. Vorher haben wir noch ein paar Heimspiele und wollen auf jeden Fall noch punkten." Das 1:0 gegen Magdeburg – es sorgt in Ulm für frischen Mut im Zweitliga-Abstiegskampf.