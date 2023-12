SSV Ulm teilt nach umkämpften Spiel die Punkte mit Dortmund II

per Mail teilen

Der SSV Ulm 1846 Fußball bleibt in der Dritten Liga vorne mit dabei. Eine über weite Strecken ausgeglichene Partie gegen Dortmund II konnten die Spatzen aber nicht gewinnen.

Der SSV Ulm 1846 Fußball hat am 18. Spieltag der Saison in der 3. Liga gegen Dortmund II 1:1 gespielt. Für die Tore des Tages sorgten der Ulmer Stürmer Felix Higl (38.) BVB-Joker Falko Michel sorgte für den verdienten Ausgleich (56.).

Anfangsphase in der Hand der Spatzen

Ulm Trainer Thomas Wörle zeigte sich genau wie sein Dormtunder Amtskollege Jan Zimmermann von seiner Startaufstellung des letzen Spiels überzeugt und startete ohne Veränderungen in das Spiel in der Arena in Aalen. Da das heimische Donau-Stadion nicht über eine Rasenheizung verfügt, tragen die Ulmer hier ihre Heimspiele im Winter aus.

Nach acht Minuten wandelten die Spatzen ihre anfängliche Überlegenheit erstmals in Torgefahr um. Nach einem Konter setzte Max Brandt Leonardo Scienza in Szene, der den Dortmunder Torhüter Silas Ostrzinski mit einem Schlenzer prüfte. Der Schlussmann der Schwarz-Gelben konnte parieren. Auch in der 19. Minute wurde es gefährlich für Dortmund II. Nach einer Flanke von Dennis Chessa verpasste der einschussbereite Higl den Ball nur um Zentimeter.

Pausenführung für den SSV hochverdient

In der Folge kamen auch die Dortmunder in aussichtsreicher Position vor das Tor der Ulmer. Rodney Elongo-Yombo schloss aus spitzem Winkel ab und forderte den Ulmer Torhüter Christian Ortag, der mit dem Fuß parierte (20.).

Eine längere Phase der Überlegenheit konnte die Szene für die Dortmunder aber nicht einläuten. Kurze Zeit später rettete noch die Latte die Zweitvertretung des BVB. Erneut setzte sich der starke Scienza durch, sein Schuss ins lange Eck traf das Aluminium (29.). Knappe zehn Minuten später machte es Higl dann besser und verwertete einen Querpass von Scienza völlig freistehend zum verdienten 1:0 (38.). Mit dieser verdienten Führung ging es dann auch in die Pause.

Dortmunder Wechsel bringt den Ausgleich

Auch in die zweite Halbzeit starteten beide Teams unverändert. Und die Spatzen hätten ihre Führung nach nur 18 gespielten Sekunden bereits ausbauen können. Rösch fand Chessa am Dortmunder Fünfmeterraum, der aus spitzem Winkel Ostrzinski im Dortmunder Tor aber nicht überwinden konnte (46.).

In der 55. Minute hatte Dortmund-Trainer Jan Zimmermann dann genug von seiner Anfangs-Elf gesehen. Er wechselte Abwehrspieler Patrick Göbel für den Mittelfeldmann Michael Ebermann und in der Offensive Falko Michel für Ted Tattermusch ein. Letzterer Wechsel sollte sich nur wenige Sekunden später auszahlen. Joker Michel erzielte per Kopf den Ausgleich, nachdem er den Ball mustergültig von Julian Hettwer serviert bekommen hatte (56.). Der Ausgleich fiel zwar unerwartet, war auf Grund der starken kämpferischen Leistung der Dortmunder aber nicht unverdient.

Umkämpfte Schlussphase ohne zwingende Torgefahr

Drei Minuten nach dem Führungstor hatte Hettwer dann sogar die Chance auf die Dortmunder Führung. Der BVB-Stürmer fand sich nach einem Fehler des Ulmers Reichert allein vor Ortag und schaffte es sogar diesen zu umkurven. In letzter Sekunde konnte der zurückgeeilte Ulmer Kapitän Reichert den Abschluss aus spitzem Winkel noch zur Ecke klären (59.). In der Folge flachte das Spiel ab, beide Teams kamen nicht mehr zu großen Chancen. Als Schiedsrichter Mario Hildenbrand das Spiel vor 4.620 Zuschauern abpfiff, ging die Punkteteilung in Ordnung.

Der SSV Ulm 1846 Fußball findet sich nach dem Punktgewinn auf Platz fünf wieder, hält aber Anschluss an den Relegationsrang drei. Diesen hat gerade der SC Verl inne, der zugleich auch der nächste Gegner der Ulmer ist (16.12., 14:00 Uhr). Zu gleichen Zeit trifft Dortmund II dann auf den Halleschen FC. Die Schwarz-Gelben stehen nun im Mittelfeld der Tabelle auf Rang 11.