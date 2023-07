Das ist der Stand der Personalplanung beim SSV Ulm

Der frischgebackene Drittligist bereitet sich auf die neue Saison vor. Dafür wurden bislang sieben Spieler verpflichtet. Was außerdem fest steht, gibt es hier im Überblick.

Wer kommt zum SSV Ulm?

Die erste offizielle Neuverpflichtung des SSV Ulm ist Felix Higl. Der 26-Jährige wechselte erst in der Saison 21/22 von Ulm nach Osnabrück – nun zieht es ihn wieder in den Süden zurück. Ausgebildet wurde Higl in Freiburg, danach folgten in der U17 und U19 Stationen wie Hoffenheim und Heidenheim. Für den VfL Osnabrück stand er 27-mal in der dritten Liga auf dem Feld.

Vermutlich wird Felix Higl wieder zum SSV zurückkehren. Der 26-Jährige wechselte erst in der Saison 21/22 von Ulm nach Osnabrück. IMAGO IMAGO / osnapix

Max Brandt vom FC Teutonia 05 Ottensen ist Neuzugang Nummer zwei. Der 22-jährige wechselt von der Regionalliga Nord zu den Spatzen und unterschreibt einen Vertrag bis Juni 2025.

Max Brandt wurde beim VfL Wolfsburg ausgebildet, wechselte in der U19 zum FC St. Pauli wo er bei der U23-Mannschaft die ersten Regionalliga-Erfahrungen sammelte. Vergangenen Sommer folgte der Wechsel zum FC Teutonia, bei dem er in dieser Saison wettbewerbsübergreifend 42 Spiele absolvierte, sieben Tore erzielte und elf Treffer vorbereiten konnte. Außerdem konnte er den Landespokal Hamburg gewinnen. Für die U-Nationalmannschaften des DFB bestritt der gebürtige Braunschweiger 17 Länderspiele. Bei den Spatzen erhält Max Brandt die Rückennummer 23.

Max Brandt (links) wechselt vom FC Teutonia 05 Ottensen zum SSV Ulm. IMAGO IMAGO / Eibner

Neuzugang Nummer drei ist Julian Kudala. Der 21-Jährige wechselt vom VfB Stuttgart II nach Ulm und unterschreibt einen Vertrag bis 30. Juni 2026.

Julian Kudala spielt im rechten Mittelfeld und durchlief verschiedene Stationen in den Nachwuchsbereichen des SSV Jahn Regensburg, des FC Augsburg und des VfB Stuttgart. Für die U23 des VfB absolvierte er in der abgelaufenen Saison 27 Spiele in der Regionalliga Südwest. Julian Kudala wird das SSV-Trikot mit der Rückennummer 35 tragen.

Julian Kudala bei einem Testspiel gegen den FC St. Gallen. IMAGO IMAGO / Sportfoto Rudel

Bastian Allgeier ist kein richtiger Neuzugang, denn er bleibt dem SSV aus der vergangenen Saison erhalten. Der 21-Jährige kommt eigentlich vom Karlsruher SC und wurde bis 30. Juni nach Ulm ausgeliehen. Für Ulm stand der Rechtsverteidiger 28-mal auf dem Platz. Jetzt hat er seinen Vertrag bis 30. Juni 2025 unterschrieben.

Neuzugang Nummer fünf, Tom Gaal, wechselt von Borussia Mönchengladbach zum SSV.

Der 22-Jährige wurde von 2009 bis 2020 bei der Borussia ausgebildet und spielte eine Saison bei der zweiten Mannschaft des VfL Wolfsburg, bevor er dann 2021 wieder nach Gladbach zurückkehrte. Dort stand der Innenverteidiger für die U23 in den vergangenen beiden Spielzeiten 42 mal auf dem Platz.

Tom Gaal wechselt von Borussia Mönchengladbach zum SSV Ulm. IMAGO IMAGO / Sven Simon

Sascha Risch wechselt vom SV Meppen nach Ulm. Der Linksverteidiger wurde beim SC Freiburg ausgebildet und feierte mit der U23 den Aufstieg in die 3. Liga. 2022 wechselte der 23-Jährige nach Niedersachsen und absolvierte für Meppen 32 Spiele in der 3. Liga.

Ausgebildet wurde Sascha Risch bei Freiburg, jetzt wechselt der Linksverteidiger vom SV Meppen zum SSV Ulm. IMAGO IMAGO / kolbert-press

Als siebter Neuzugang kommt Lenn Jastremski für eine Saison nach Ulm und wird vom FC Bayern München ausgeliehen.

In der vergangenen Rückrunde lief der 22-Jährige für den Grazer AK auf und absolvierte 14 Spiele in der 2. österreichischen Liga. Zuvor war er bereits an den FC Erzgebirge Aue und an Viktoria Köln ausgeliehen und kennt deswegen die 3. Liga bereits aus 54 Spielen.

Wer verlässt den SSV Ulm?

Nach anderthalb Jahren bei den Spatzen verlässt Hendrik Hansen den Verein. Der 28-Jährige kam in der Saison 21/22 zum SSV und absolvierte in der abgelaufenen Saison sechs Spiele für die Spatzen. SSV-Geschäftsführer Markus Thiele sagt über Hansen: „Wir haben Hendrik verpflichtet, obwohl wir wussten, dass er uns nicht sofort weiterhelfen kann. Er hat hart gearbeitet, wurde aber immer wieder zurückgeworfen. Als er in den letzten Monaten gespielt hat, konnte man seine Qualitäten sehen.“

Für Marcel Schmidts endete der Vertrag mit dem SSV Ulm ebenfalls am 30. Juni. Der 28-jährige Rechtsverteidiger absolvierte in dieser Saison 29 Spiele für die Spatzen und spielt bereits seit 2017 beim SSV. Für die Spatzen bestritt er 146 Spiele in der Regionalliga, im DFB-Pokal und im wfv-Pokal. Dabei gelangen ihm zwölf Tore und neun Vorlagen. Viermal konnte er den wfv-Pokal gewinnen.

Weitere Abgänge der Spatzen sind Innenverteidiger Stefan Ilic, Mittelstürmer Simon Klostermann und Finn Paul, der im defensiven Mittelfeld eingesetzt wurde.