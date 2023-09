per Mail teilen

Der SSV Ulm setzte seine Erfolgserie auch gegen RW Essen fort und gewann mit 2:1. Mann des Tages war der zweifache Torschütze Dennis Chessa.

Der SSV Ulm ist einfach nicht zu stoppen. Mit dem 2:1 gegen RW Essen bleiben die Spatzen weiter daheim ungeschlagen und stehen jetzt mit 14 Punkten nach sieben Spielen in der Spitzengruppe der 3. Liga. Nach dem Spiel wurde das Team von seinen Fans euphorisch gefeiert.

Ulm mit unveränderter Startelf

Ulms Trainer Thomas Wörle setzte auf die erfolgreiche Startelf von Mannheim, die zuletzt im Baden-Württemberg-Duell beim SV Waldhof mit 2:0 gewann. Der SSV hatte zuletzt zehn Punkte aus vier ungeschlagenen Spielen abgeräumt, startete also entsprechend mit breiter Brust in die Partie im Donaustadion, versuchte die Gäste sofort in die eigene Hälfte zu drücken.

Prächtige Kulisse an der Donau

Knapp 9.000 Fans, darunter zahlreiche Anhänger aus Essen, sorgten bei sonnigem Wetter und besten Bedingungen für eine tolle Kulisse und prickelnde Atmosphäre. Und die erste gute Chance gab es für die "Spatzen" in der neunten Minute, als der gebürtige Neu-Ulmer Romario Rösch aus der Distanz abzog. Sein Schuss wurde gerade noch zur Ecke abgefälscht.

Frühe Führung durch Chessas Freistoßtor

Dann war Dennis Chessa an der Reihe. Der 30-Jährige zirkelte in der 19. Minute einen Freistoß aus 20 Metern über die Essener Mauer ins hintere Toreck zur 1:0-Führung. Das Ganze mit tatkräftiger Unterstützung der Gäste-Mauer, die den Ball für RWE-Torhüter Jakob Golz noch unhaltbar abfälschte. Bereits der dritte Saisontreffer für den Zweitliga-erfahrenen Chessa. Jakob Golz, der 25-jährige Sohn des früheren Freiburger Bundesliga-Keepers Richard Golz und Kapitän der Essener, war damit zum ersten Mal nach vier Zu-Null-Spielen wieder bezwungen.

Ulm ließ weiter flott den Ball laufen, kam durch Romario Rösch gleich zur nächsten Möglichkeit, sein 16-Meter-Direktschuss wurde von Golz pariert. Und kurz vor der Pause konnte sich Jakob Golz gleich nochmal auszeichnen, als er gegen Leonardo Scienza parierte.

Verdiente Ulmer Pausenführung

Eine pfiffige Partie in den ersten 45 Minuten, weil auch die Essener immer wieder versuchten schnell umzuschalten, allerdings kaum gefährlich wurden vor dem Gehäuse von SSV-Keeper Christian Ortag. Ulm stand sicher und kompakt. Da gab es zu Recht Beifall von Trainer Thomas Wörle für eine starke Leistung und verdiente 1:0-Führung.

Wenig Attraktionen in der zweiten Hälfte

Nach dem Seitenwechsel sahen die 9.000 zunächst einige Standard-Situationen der seit immerhin fünf Spielen ungeschlagenen Essener, die allerdings harmlos an der aufmerksamen Ulmer Defensive verpufften.

Die daheim noch ungeschlagenen Schwaben kontrollierten die Partie, ohne zu nennenswerten Aktionen zu kommen. Das Geschehen wirkte mit den vielen Unterbrechungen sehr zerfahren. Brenzlig wurde es im Ulmer Sechzehner erst nach 79 Minuten, als Torben Müsel den Ausgleich verpasste.

Dennis Chessa mit dem Doppelpack zum 2:0

Stattdessen im Gegenzug das Ulmer 2:0. Eine klasse Spielzug mit Doppelpass zwischen Rösch und Scienza über die linke Außenbahn fand in der Mitte Dennis Chessa, der aus kurzer Distanz seinen Doppelpack schnürte. Es war die 80. Minute und die erste gute Möglichkeit für den SSV nach der Pause. Sowas nennt man Effektivität.

Ex-Ulmer Sapina schießt das Anschlusstor

Dann aber wurde es doch noch einmal spannend und turbulent. Ausgerechnet der einstige Ulmer Vinko Sapina zirkelte den Ball nach einem Abpraller aus 25 Metern ins obere Toreck. Der Essener Anschlusstreffer zum 1:2, gerade einmal sechs Minuten nach dem zweiten Ulmer Treffer.

Unfassbare Aktion in der 90. Minute: Ulms Felix Higl schoss, von Rösch perfekt in Szene gesetzt, völlig freistehend über das leere Essener Tor. Eine ganz wilde Schlussphase, die die Ulmer letztlich schadlos, aber verdient überstanden und mit dem 2:1 den nächsten Heimsieg einfuhren.