Ausverkauftes Stadion: SSV Ulm empfängt 1860 München

per Mail teilen

Fußball-Drittligist SSV Ulm 1846 Fußball empfängt am Dienstagabend 1860 München. Das Donaustadion ist ausverkauft. Die Polizei spricht von einem Risikospiel.

Zum Spiel in der 3. Liga am Dienstag in Ulm zwischen dem SSV Ulm 1846 Fußball und 1860 München werden 17.000 Menschen erwartet. Damit ist erstmals seit 23 Jahren das Donaustadion bei einem Ligaspiel ausverkauft.

Knapp die Hälfte der Zuschauer sind Fans der Gäste aus München. Bereits am Dienstagnachmittag werden sich nach Einschätzung der Polizei rund 1.000 Anhänger der Sechziger auf dem Münsterplatz versammeln. Unweit davon, auf dem Rathausplatz, haben sich die Fans der Ulmer Spatzen verabredet. Die Polizei begleitet den Zug zum Stadion mit einem großen Aufgebot und setzt dabei auch eine Drohne ein.

Ulm empfängt München - Einstufung als Risikospiel

Die Behörden stufen die Begegnung zwar nicht als Hochrisiko-, aber als Risikospiel ein. Sportlich will Ulm die 0:4-Niederlage gegen Ingolstadt vergessen machen. Allerdings haben die Löwen die beiden letzten Drittligapartien gewonnen.