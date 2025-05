"Wir fahren hin, um zu gewinnen": SSV Ulm kämpft beim HSV gegen den Abstieg

Der SSV Ulm 1846 Fußball kämpft um den Klassenerhalt in der 2. Liga. Am Samstag geht es nach Hamburg zum Tabellenführer HSV. Der will den Aufstieg perfekt machen.

Für den SSV Ulm 1846 Fußball geht es am Samstagabend (10.05.2025, ab 20:30 Uhr im sportschau.de-Livecenter ) um viel. Die Spatzen könnten nach nur einem Jahr in der 2. Bundesliga wieder absteigen. Der Hamburger SV hingegen steht ganz oben in der Tabelle und will im eigenen Stadion und vor heimischem Publikum den Aufstieg in die Bundesliga feiern. Die Weichen sind gestellt für einen emotionalen Fußballabend.

SSV-Trainer Lechleiter: "Für beide ist viel Druck drauf"

"Wir freuen uns auf die Aufgabe, wohl wissend, dass es die größtmögliche Aufgabe ist beim Tabellenführer", fasst SSV-Trainer Robert Lechleiter die Lage vor der Partie zusammen. Trotzdem wollen die Spatzen mutig und ohne Hektik in Hamburg auftreten, so Lechleiter weiter. Zum einen will der SSV die Aufstiegs-Party der Hamburger crashen und zum anderen den eigenen Abstieg verhindern.

Bei der aktuellen Tabellenkonstellation könnte Ulm bereits am vorletzten Spieltag absteigen. Um das sicher zu verhindern, ist ein Sieg nötig. Denn sollte der direkte Konkurrent Preußen Münster bereits am Freitag gewinnen, reicht dem SSV auch ein Unentschieden nicht, um den Abstieg abzuwenden.

Wie hält der SSV Ulm 1846 Fußball die Klasse? Wie steigen die Spatzen ab? Die Ausgangssituation:



Das große Rechnen beginnt schon am Freitag (09.05.2025), wenn Hauptkonkurrent Preußen Münster zu Hause Hertha BSC empfängt. Die Nordrhein-Westfalen liegen auf dem 16. Tabellenplatz, drei Punkte vor den Ulmer Spatzen mit einer um zwei Tore besseren Tordifferenz. Am 34. Spieltag kommt es zum direkten Duell beider Mannschaften. Damit diese Partie dann auch zu einem "Finale" um den Relegationsplatz 16 (oder mehr) wird, muss die Mannschaft von Coach Lechleiter zunächst gegen den Tabellenführer Hamburger SV mindestens genauso viele Punkte holen wie die Münsteraner gegen Berlin.



Die Szenarien:



Gewinnt Münster, müssen die Ulmer auch gewinnen. Sonst sind sie schon nach dem 33. Spieltag sicher abgestiegen.



Spielt Münster unentschieden, reicht den Ulmern theoretisch auch ein Remis gegen den Tabellenführer für das "Finale" in Ulm. Ein Sieg der Spatzen würde die Ausgangslage für das direkte Duell gegen Münster allerdings deutlich verbessern, weil dann die Tordifferenz keine Rolle mehr spielt.



Verliert Münster, dürfen sich die Ulmer auch eine Niederlage gegen Hamburg erlauben. Damit hätten sie aber die ungünstigste Ausgangslage für das "Finale" in Ulm und die Tordifferenz wird entscheidend. Punkten die Spatzen hingegen in Hamburg, während sich Münster Berlin geschlagen gibt, reicht ein Sieg im direkten Duell am letzten Spieltag, um mindestens den 16. Platz zu erreichen.



Theoretisch hat der SSV Ulm 1846 Fußball sogar noch die Chance auf den 14. und 15. Tabellenplatz und könnte damit die Relegation vermeiden. Hierzu müssten die Spatzen allerdings beide verbliebenen Spiele gewinnen, während Münster maximal drei Punkte holt und am Ende eine schlechtere Tordifferenz hat sowie Greuther Fürth und/oder Eintracht Braunschweig beide Spiele verliert.

Sollte Ulm am Samstag nicht absteigen, dann treffen die beiden Abstiegskandidaten Ulm und Münster am 34. Spieltag im Ulmer Donaustadion aufeinander.

Rund 5.000 Ulmer Fans reisen mit nach Hamburg

Auf den Support der Fans kann der SSV Ulm gegen Hamburg zählen. Rund 5.000 Fans reisen mit in die Hansestadt.

Ob am Ende die Ulmer Fans aufatmen können oder die mehr als 50.000 HSV-Fans den Aufstieg ihrer Mannschaft feiern dürfen, zeigt sich am Samstagabend. Anpfiff des Top-Spiels ist um 20:30 Uhr im ausverkauften Hamburger Volksparkstadion.