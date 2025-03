Neuer Ulm-Trainer Robert Lechleiter: "Kein klassischer Feuerwehrmann"

per Mail teilen

Der SSV Ulm 1846 Fußball hat einen Nachfolger für den freigestellten Cheftrainer Thomas Wörle präsentiert. Es übernimmt U19-Trainer Robert Lechleiter, der den Verein vor dem Sturz in die 3. Liga bewahren soll.

Der neue Trainer Robert Lechleiter fordert von der Mannschaft des SSV Ulm 1846 Fußball im Endspurt um den Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga vor allem mehr Mut. Man wolle "das Visier ein bisschen öffnen", sagte der 44-Jährige bei seiner Vorstellung am Mittwoch. Vier Tage später feiert er sein Debüt im Landesduell beim Karlsruher SC am Sonntag (13:30 Uhr/live im Audiostream der Sportschau).

Lechleiter folgt auf Thomas Wörle, den der Klub am Dienstagabend freigestellt hatte. Der bisherige U19-Trainer übernimmt vorerst bis Saisonende und soll die Schwaben vor dem drohenden Abstieg bewahren. Es brauche in der aktuellen Situation "keinen klassischen Feuerwehrmann, der alles umkrempelt", erklärte Ulms Geschäftsführer Markus Thiele. Es brauche jemanden, "der unseren Weg weiter mitgeht". Die Mannschaft sei intakt, in vielen Spielen habe nicht viel gefehlt.

Lechtleiter übernimmt Ulm auf dem vorletzten Tabellenplatz

Da Lechleiter seit Februar 2024 im Verein ist und sowohl die Mannschaft als auch die meisten Mitarbeiter kenne, brauche er keine lange Eingewöhnungszeit, so Thiele. Die Trennung von Aufstiegstrainer Wörle bedauerte der SSV-Boss. Der Klub wollte aber noch mal eine neue "Überzeugung reinbekommen" und einen "Impuls setzen", erklärte er.

Die Ulmer Spatzen sind aktuell Vorletzter und haben nach 25 Spieltagen vier Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Das 0:1 (0:0) gegen den 1. FC Köln am vergangenen Wochenende war die zwölfte Niederlage der Saison. In vielen Partien waren die Spatzen durchaus konkurrenzfähig, wie zehn Unentschieden belegen. Allerdings gelangen erst drei Siege. In der Vorsaison war Ulm als Regionalliga-Aufsteiger durch die 3. Liga marschiert und hatte die Saison als Meister beendet.

Ulm-Geschäftsführer Thiele hat Verständnis für Kritik

Es warte eine "Herausforderung" auf ihn, erklärte Lechleiter. Er gehe sie aber voller Überzeugung an. Er freue sich über das Vertrauen, das er bekomme. Die erste Trainingseinheit sei bereits sehr intensiv gewesen. Die Mannschaft müsse in den kommenden Wochen ein paar Prozent draufpacken, um das eine oder andere Spiel mehr für sich zu entscheiden.

Dass es an Wörles Freistellung auch Kritik gibt, überrascht Geschäftsführer Thiele nicht. Man habe damit gerechnet, "dass auch Gegenstimmen kommen", sagte er. "Das war nicht nur bei den Fans so, das war auch bei der Mannschaft so." Er finde das "nachvollziehbar". Es sei aber auch darum gegangen, "alle nochmal wachzurütteln". Wörle hatte das Traineramt im Juli 2021 übernommen und den Klub von der Regionalliga zurück in den Profifußball geführt.