Abstieg oder Klassenerhalt? Ulm fiebert Saisonendspurt in der 2. Liga entgegen

Die Fußballer des SSV Ulm 1846 kämpfen um den Klassenerhalt in der 2. Liga. Wie ist die Stimmung in der Stadt und beim Verein kurz vor den entscheidenden Spielen?

Es hätte bitterer kaum laufen können für die Ulmer Fußballer am vergangenen Wochenende. Preußen Münster, Hauptkonkurrent um den Klassenerhalt, überrollt Magdeburg mit 5:0 und die Spatzen verlieren ihr Heimspiel gegen Hannover mindestens unglücklich, wenn nicht sogar dramatisch.

Nun steht die Mannschaft von Trainer Robert Lechleiter zwei Spieltage vor Schluss mit dem Rücken zur Wand, hat den Zweitliga-Klassenerhalt aber noch in der eigenen Hand. Die Zuversicht bei Fans und Stadt ist deshalb noch nicht verloren.

Wie hält der SSV Ulm 1846 Fußball die Klasse? Wie steigen die Spatzen ab? Die Ausgangssituation:



Das große Rechnen beginnt schon am Freitag (09.05.2025), wenn Hauptkonkurrent Preußen Münster zu Hause Hertha BSC empfängt. Die Nordrhein-Westfalen liegen auf dem 16. Tabellenplatz, drei Punkte vor den Ulmer Spatzen mit einer um zwei Tore besseren Tordifferenz. Am 34. Spieltag kommt es zum direkten Duell beider Mannschaften. Damit diese Partie dann auch zu einem "Finale" um den Relegationsplatz 16 (oder mehr) wird, muss die Mannschaft von Coach Lechleiter zunächst gegen den Tabellenführer Hamburger SV mindestens genauso viele Punkte holen wie die Münsteraner gegen Berlin.



Die Szenarien:



Gewinnt Münster, müssen die Ulmer auch gewinnen. Sonst sind sie schon nach dem 33. Spieltag sicher abgestiegen.



Spielt Münster unentschieden, reicht den Ulmern theoretisch auch ein Remis gegen den Tabellenführer für das "Finale" in Ulm. Ein Sieg der Spatzen würde die Ausgangslage für das direkte Duell gegen Münster allerdings deutlich verbessern, weil dann die Tordifferenz keine Rolle mehr spielt.



Verliert Münster, dürfen sich die Ulmer auch eine Niederlage gegen Hamburg erlauben. Damit hätten sie aber die ungünstigste Ausgangslage für das "Finale" in Ulm und die Tordifferenz wird entscheidend. Punkten die Spatzen hingegen in Hamburg, während sich Münster Berlin geschlagen gibt, reicht ein Sieg im direkten Duell am letzten Spieltag, um mindestens den 16. Platz zu erreichen.



Theoretisch hat der SSV Ulm 1846 Fußball sogar noch die Chance auf den 14. und 15. Tabellenplatz und könnte damit die Relegation vermeiden. Hierzu müssten die Spatzen allerdings beide verbliebenen Spiele gewinnen, während Münster maximal drei Punkte holt und am Ende eine schlechtere Tordifferenz hat sowie Greuther Fürth und/oder Eintracht Braunschweig beide Spiele verliert.

SSV-Fan seit mehr als 30 Jahren

"Ich würde sagen, es sind beides 50/50-Spiele." Sachlich ordnet Christoph Spiertz das Restprogramm des SSV Ulm 1846 Fußball ein. Dabei ist er durchaus emotional dabei, wenn es um die Spatzen geht - und das schon seit rund 30 Jahren. Spiertz hat die ganz großen Jahre der Ulmer Fußballer um die Jahrtausendwende miterlebt, oft hautnah als Fan im Stadion. Aber auch die Folgejahre, dann als Co-Trainer der U-17.

Christoph Spiertz ist langjähriger Fan des SSV Ulm 1846 Fußball. Als U17-Co-Trainer hat er unter anderem Thomas Geyer, Dennis Chessa, Andreas Ludwig und die Spatzen-Legende Johannes Reichert aus dem aktuellen Kader trainiert. Christoph Spiertz

Vier Spieler aus der Zeit damals stehen aktuell im Profi-Kader: Thomas Geyer, Dennis Chessa, Andreas Ludwig und die Spatzen-Legende Johannes Reichert. Wenn er sie zufällig in Ulm trifft, quatschen sie miteinander. So bleibt Spiertz mit dem SSV eng in Verbindung. Doch auch als Fan besucht er nach wie vor Spiele der Spatzen, war in dieser Saison bei mehreren Heim- und Auswärtsspielen dabei.

Ehemaliger Jugendtrainer fiebert in Hamburg mit

"Die Ausgangsposition ist deutlich herausfordernder als noch vor dem 32. Spieltag", fasst Spiertz nüchtern zusammen: "Alles möglich, aber ich gehe davon aus, dass wir in Hamburg gewinnen müssen." Deshalb "wir", weil Spiertz im Hamburger Volksparkstadion von der Tribüne alles geben will, damit die Spatzen ihr "Finale" eine Woche später gegen Münster bekommen.

Samstagabend, Flutlichtspiel, Riesenstadion - ausverkauft. Es geht für beide Mannschaften um alles und da wollen wir dabei sein da, da wollen wir nach dem Spiel heiser sein.

Gemeinsam mit seiner Mutter, die ihn schon zu Trainerzeiten unterstützt hat, fährt er in den hohen Norden. Die hohe Hürde Hamburg sieht er als "machbar" - eben 50/50. Die Zuversicht auf den Klassenerhalt bleibt, auch wenn sie "schon einen herben Dämpfer bekommen hat", nach dem Spiel gegen Hannover. Aber für Spiertz ist klar: "Solange alles möglich ist, gilt es auch, alles zu tun."

Abstieg oder Klassenerhalt? Geteilte Meinung bei Fans und Sympathisanten

Diese Zuversicht teilen auch mehrere Fans und Sympathisanten bei einer Umfrage in Ulm. Michael Rothe fährt ebenfalls nach Hamburg, um die Spatzen anzufeuern. "Wir glauben noch dran, es wäre natürlich schön, wenn wir die Liga halten können." Benjamin Reiner hofft aufs Beste, "wie wahrscheinlich jeder in Ulm. Aber wenn sie dann leider absteigen müssen, haben sie sich dennoch super verkauft."

Die Freunde Dominik Gastl und Hannes Herrmann haben die Hoffnung auf den Klassenerhalt noch nicht aufgegeben. "Ich sag, wir schaffen das!", so Gastl. Kumpel Hannes blickt sogar weiter voraus, denn sollten die Spatzen doch absteigen, "kommen wir auf jeden Fall wieder hoch!"

Weniger euphorisch ist Dieter Gorbach. Der SSV-Sympathisant glaubt nicht, "dass sie es packen, weil da fehlt doch die Qualität insgesamt." Gabi Bittner hat in der aktuellen Situation vor allem Mitleid mit all ihren Freunden, die SSV-Fans sind. "Die fiebern immer mit und sind dann natürlich ganz am Boden zerstört, wenn es dann doch nicht so klappt." Allerdings überwiege bei ihr die Hoffnung, dass die Spatzen den Klassenerhalt schaffen.

Oberbürgermeister glaubt an Klassenerhalt

Hoffen - das ist auch die Devise vom selbsternannten "Grundoptimisten" Martin Ansbacher (SPD). Der Ulmer Oberbürgermeister hofft natürlich auch auf den Ligaverbleib der Spatzen, aber auch auf die Unterstützung nicht nur der Fans, sondern aller Bürgerinnen und Bürger der Donaustadt. Ein Klassenerhalt wäre "genial und eine Anerkennung der ganzen Arbeit, die der Verein und die Verantwortlichen geleistet haben".

Er selbst habe wahrgenommen, dass "eine andere Stimmung in der Stadt herrscht", seit sich die Spatzen wieder Bundesligist nennen dürfen. Die Stadt selbst habe davon auch "sehr profitiert", glaubt Ansbacher: "Die Ulmer Spatzen sind einfach sportliche Botschafter unserer Stadt."

An einen Abstieg will der Oberbürgermeister nicht denken, auch wenn das kein "riesen Beinbruch" wäre, zumindest, was die Akzeptanz in der Bevölkerung betreffe. Der Fußball in Ulm habe sich "in den Herzen der Ulmerinnen und Ulmer einen Platz erarbeitet, und das wird auch so bleiben".

Zuversicht beim SSV Ulm 1846 Fußball

Bei den Ulmer Fußballern selbst sind die Verantwortlichen ebenfalls optimistisch, den Klassenerhalt noch zu schaffen. "Die Stimmung im Verein ist nach wie vor positiv", so Geschäftsführer Markus Thiele. Er sei überzeugt, dass die Mannschaft die Qualität hat, den Abstieg zu vermeiden. "Die letzten sieben, acht Spiele haben sie gezeigt, dass sie sich da auch nochmal steigern konnten." Damit spielt er auch auf den Trainerwechsel zu Lechleiter an, den man vielleicht "einen Tick früher" hätte machen müssen, so Thiele. Das sei aber "spekulativ".

Markus Thiele, Vorstandsmitglied beim SSV Ulm 1846 Fußball. IMAGO IMAGO / Lucca Fundel

Er setze am kommenden Wochenende auch auf den Druck, den Gegner Hamburg habe, seinerseits den Aufstieg vor eigenem Publikum klar zu machen. Bestes Beispiel sei Magdeburg vergangenes Wochenende gewesen, der als Aufstiegsaspirant gegen Münster komplett unter die Räder kam. "In solchen Konstellationen ist immer alles möglich", so Thiele.

Planung für beide Ligen

Als Pluspunkt gegenüber anderen Mannschaften im Kampf um den Klassenerhalt sieht Thiele auch, dass sich seine Mannschaft schon die komplette Saison über in den tieferen Tabellenregionen bewegt, von Anfang an gegen den Abstieg spielte. "Das ist vielleicht bei dem einen oder anderen Verein, der unten noch mit reinrutschen könnte, nicht so gewesen. Das ist schon ein großes Pfund für uns."

Wir wollen alles jetzt noch in die Waagschale werfen, um die Abkürzung, die wir letztes Jahr genommen haben, weiterzugehen. Weil das schon ein riesen Push für Verein, Stadt und Region sein kann.

Angst vor dem Abstieg zeigte Thiele im Gespräch mit dem SWR keine. Sie seien darauf vorbereitet, dass "sich der Verein trotzdem stabil weiter entwickeln kann." Der Durchmarsch in die zweite Liga war nicht vorgesehen. Deswegen wäre der Club dann wieder auf seinem Weg der Entwicklung zurück. Die Lizenz für beide Ligen hat der Verein ohne wirtschaftliche Auflagen erhalten. Dennoch wolle man nun alles daran setzen, um "die Abkürzung, die wir letztes Jahr genommen haben, weiterzugehen", erklärt Thiele.

Daumen drücken im Allgäu

Egal, wie es am Ende ausgeht, auf die Unterstützung von Fans wie Christoph Spiertz können sie in Ulm weiterhin zählen. "Ich werde nach wie vor bei Spielen dabei sein, ganz klar, egal ob in Liga zwei oder drei", so der langjährige Unterstützer der Spatzen. Auch wenn er beim möglichen "Finale" gegen Münster dann die Daumen aus der Ferne drücken müsste.

Wie auch schon beim Aufstieg vergangenes Jahr ist Spiertz nämlich während des (womöglich) entscheidenden Spiel auf einem traditionellen Familienausflug auf einem Bauernhof: "Ich werde dann wahrscheinlich schauen, dass ich im Allgäu irgendeine Sportsbar finde, wo ich live mitfiebern werde." Aber das hat vergangene Saison offenbar ja auch schon Glück gebracht.