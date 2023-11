Ulm verliert trotz leidenschaftlichen Auftritts in Regensburg

Der SSV Ulm verliert eine intensive Partie bei Jahn Regensburg mit 0:2. Die Spatzen waren über weite Strecken des Spiels spielbestimmend, aber schlussendlich nicht effektiv genug.

Nach zwei Niederlagen in Folge wollten die Spatzen den Anschluss an die Tabellenspitze der 3. Liga nicht verlieren. Der SSV Jahn hingegen feierte zuletzt sieben Siege in Folge. Die Gastgeber starteten mit viel Ballbesitz und versuchten die Ulmer Defensive mit Schwung zu überspielen.

Traumtor zur Führung für den Jahn

Die erste Chance hatten aber die Gäste. Léo Scienza schlenzte den Ball vom linken Strafraumeck aufs Gehäuse von Jahn-Keeper Felix Gebhardt. Der lenkte das Spielgerät um den Pfosten. Die Gastgeber machten es in der 16. Minute besser: Andreas Geipl zog, nach kurzer Ecke und Pass von Dominik Kother aus 25 Metern ab und ließ Ulms Keeper Christian Ortag keine Chance - Kategorie Traumtor!

Die Ulmer versuchten sich zurück in die Partie zu kämpfen und den Spielfluss der Gastgeber zu unterbinden. Und das zwar mit Erfolg - nur allerdings ohne Torerfolg: Ein Kopfball des aufgerückten Lamar Yarbrough ging knapp am Tor der Regensburger vorbei (24.). Die Schüsse von Felix Higl (28.) und Philipp Maier wurden geblockt (31.), Higls Kopfball fiel nur auf das Regensburger Tordach (33.). So ging es mit 0:1 aus Sicht der Ulmer in die Kabine, obwohl ein Unentschieden das leistungsgerechtere Halbzeitresultat gewesen wäre.

Spielvorteile für die Spatzen

Unverändert gingen beide Teams in den zweiten Durchgang. Die Gäste tauchten direkt wieder gefährlich am Regensburger Strafraum auf. Dennis Chessa verlor aber in aussichtsreicher Position die Kugel (47.). Wenig später war Ulms Keeper Ortag, der beim Spielaufbau oft unglücklich wirkte und einige Fehlpässe produzierte, wieder gefordert: Sehenswert klärte er einen Schuss von Kother (52.).

Die Spatzen hatten nach wie vor mehr von der Partie, auch weil sich die Regensburger immer tiefer in ihre eigene Hälfte zurückzogen und nur selten für Entlastung sorgen konnten. Trotzdem gelang es den Gästen kaum, Lücken in der Defensive der Gastgeber zu finden. Kurz vor Ende der Partie dann die Entscheidung: Nach einem Ballverlust im Aufbau der Ulmer landete der Ball bei Regensburgs Schönfelder. Dieser umspielte Ulms Keeper Ortag und legte noch einmal ab zu Eric Hottmann, der den Ball schließlich zum 2:0 über die Linie brachte. Ulm verliert mit der Niederlage etwas den Anschluss zur Tabellenspitze und empfängt nach der Länderspielpause den SC Freiburg II (25.11., 16:30 Uhr).