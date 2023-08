Nach 22 Jahren ist der SSV Ulm 1846 zurück im Profifußball. Die Vorfreude ist groß - unter den Fans und beim neuen Fanbeauftragten Sebastian Basler, wie er uns im Interview schildert.

Fußballfans in Ulm zählen schon die Nächte, wie oft sie noch schlafen müssen, bis am kommenden Sonntag endlich die Saison in der 3. Liga beginnt. Nach Jahrzehnten ist der SSV Ulm 1846 Fußball wieder in einer Liga angelangt, in der die Gegner aus dem ganzen Bundesgebiet kommen. Das bedeutet: mehr Aufmerksamkeit und mehr Fans im Stadion. Erstmals hat der Verein jetzt einen hauptamtlichen Fanbeauftragten: Sebastian Basler ist seit Juli im Amt und verrät im SWR-Gespräch, was genau seine Aufgabe ist, was der Verein für die Fans plant und auf was er sich in der anstehenden Saison freut.

SWR: Was macht ein Fanbeauftragter beim SSV Ulm 1846 Fußball?

Sebastian Basler: Er führt viele Gespräche mit den Fans und mit Fanclubs. Er ist das Bindeglied zwischen Verein und Fans und achtet darauf, dass der Verein auf die Fans zugeht und mit ihnen spricht, nicht über sie. Wir wollen die Fans in die Entscheidungen des Vereins einbinden, in das Vereinsleben. Wir wollen die Fans aber auch in ihren Vorhaben unterstützen, in ihren Projekten. Die machen auch soziale Projekte, haben beispielsweise zu Spenden für die Ukraine aufgerufen. Es geht aber auch darum, den Verein bei manchen Entscheidungen kritisch zu hinterfragen.

SWR: Sind Sie auch für die "ganz normalen Fans" da?

Basler: Jeder Fan, der ins Stadion kommt oder jeder, der ein Anliegen hat, kann sich beim Fanbeauftragten melden. Wir planen im August noch einen Fandialog, wollen dazu die Sprecher der Fanclubs einladen und ein Fangremium gründen. Dadurch wollen wir eine engere Bindung herstellen und die Clubs dabei unterstützen, mehr Fans zu erreichen und Mitglieder zu gewinnen.

SWR: Geglänzt haben die Fans des SSV Ulm 1846 Fußball in der Vergangenheit nicht immer. Es gab häufig negative Schlagzeilen. Wie würden Sie die Szene derzeit einschätzen?

Basler: Da muss man ein bisschen differenzieren: Die Vorfälle, die es gab, sind schon sehr viele Jahre her und die Beiträge, die es dazu gab, waren nicht immer gut recherchiert. Wenn ich nur an die Berichte in der Sportschau denke, da gab es Bilder von vor über 15 Jahren. Die Personen sind auch überwiegend nicht mehr im Stadion. Im Stadion selber passiert nichts, was in die rechte Richtung geht oder was Ausschreitungen betrifft. Aber klar: Auch beim Fußball gibt es Leute, die sich daneben benehmen. Aber wichtig ist, dass man mit jedem Kontakt hat und auch mit diesen Leuten spricht.

SWR: Es gab jüngst eine Begehung des Donaustadions, an der Sie teilgenommen haben. Ist denn alles bereit für den Start der 3. Liga?

Basler: Der DFB hat alles abgesegnet. Die Stadt Ulm hat wirklich sehr viel investiert. Das beste Beispiel: Die Flutlichter wurden auf LED umgestellt, es wurden Glasfaserkabel im Stadion verlegt, damit es ein stabiles Netz für die Presse oder auch unsere Kassen gibt. Da hat sich sehr viel getan und wir sind für Sonntag infrastrukturell gut gerüstet.

SWR: Ist ein Fanbeauftragter auch Fußballfan?

Basler: Natürlich!

SWR: Auf welche Clubs freuen Sie sich besonders?

Basler: Auf jeden Fall 1860 München - so ein Riesen-Traditionsverein mit einer Riesen-Fanbase. Da wird das Stadion höchstwahrscheinlich ausverkauft sein. Dresden natürlich, die bringen ordentlich Stimmung mit. Aber auch Rot-Weiss Essen, auch ein Traditionsverein. Endlich mal wieder viele Gästefans im Stadion, wir freuen uns auf noch mehr Stimmung im Stadion, mit einem gefüllten Gästeblock. Wir gehen für Sonntag Richtung 10.000 bis 12.000 Zuschauer, vielleicht wird das Stadion sogar mit 17.000 Menschen mal wieder ausverkauft sein.