Auf und ab: Die Historie von Aufsteiger SSV Ulm 1846 Fußball in Bildern

November 2013: Am 10. November beginnt der Niedergang der Ulmer Spatzen. Bei der 0:3-Niederlage gegen Hoffenheim II ist der Verein um Pascal Sohm (l.) und Johannes Reichert (r.) chancenlos, am Ende müssen sie ganze 18 Niederlagen in 34 Partien einstecken. Wegen zu hoher Spielergehälter und fehlenden Partnergeldern melden die Ulmer zum dritten Mal Insolvenz an. Dennoch kann der SSV Ulm 1846 Fußball die Saison außerhalb der Konkurrenz zu Ende spielen und in der Saison 2014/15 in der Oberliga neu starten.