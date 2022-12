Timo Baumgartls emotionale Rückkehr auf den Fußballplatz

Triumphe, strahlende Sieger, Tragödien: Das Jahr 2022 hat viele sportliche Highlights geliefert. Für SWR-Sportredakteur Michael Glang sticht ein Moment heraus, in dem der Wettbewerb in den Hintergrund gerückt ist.

Die größte Magie versprüht der Fußball manchmal, wenn der Ball gerade gar nicht rollt. Einer dieser Momente ist die Auswechslung von Timo Baumgartl im Spiel von Union Berlin gegen den VfL Wolfsburg am 18. September 2022.

Baumgartls emotionaler Rückkehr im Video

Der ehemalige VfB-Profi Baumgartl wird von den Berliner Fans gefeiert, als er in der 62. Minute durch Paul Jaeckel ersetzt wird. Grund für die Ovationen sind aber in erster Linie nicht die 1:0-Führung der Eisernen oder die recht ordentliche Leistung Innenverteidigers, sondern etwas viel wichtigeres: Baumgartl ist gesund, er kann fünf Monate nach der Diagnose Hodenkrebs wieder Fußball spielen. Im Mai hatte sich Baumgartl einer Operation unterzogen und anschließend mehrere Therapiezyklen absolviert.

Leistungssportler, 26 Jahre alt, scheinbar kerngesund. Die Diagnose Hodenkrebs ist für junge Männer ein Schock. "Es gab Tage, wo wir zusammen mehrere Stunden geweint haben. Und es gab Tage, wo wir gesagt haben: 'Davon lassen wir uns nicht beeinflussen'", sagte Baumgartl im Oktober im Interview mit der ARD.

Vier Bundesligaprofis erkranken an Hodenkrebs

Baumgartl ist unter Fußballprofis nicht alleine mit seinem Schicksal. Auch Sebastien Haller von Borussia Dortmund, Marco Richter von Hertha BSC und der ehemalige Mainzer Jean-Paul Boetius (ebenfalls Hertha BSC) erkranken im Jahr 2022 an Hodenkrebs – eine scheinbar auffällige Häufung in der Bundesliga.

Baumgartl nimmt den Kampf an und arbeitet sich wieder zurück. Sein Trainer Urs Fischer nominiert ihn für die Partie gegen Wolfsburg und stellt ihn direkt in die Startelf. Der Innenverteidiger macht seine Sache gut, so wie man es von Baumgartl gewohnt ist: unaufgeregt und konzentriert. Kurz vor seiner Auswechslung klärt er nach einem Freistoß noch per Kopf. Dann hat er Feierabend an diesem Sonntag und wird beim Gang vom Feld frenetisch vom Publikum bejubelt.

Baumgartl mit emotionalem Statement nach dem Comeback

"Ein Moment, der alles verändert hat. Fünf Monate, die mein Leben für immer prägen werden. Unzählige Menschen, die mich vom Anfang bis zum Ende meiner Leidenszeit begleitet haben. Keine Worte für all den unglaublich positiven Support seit meinem Gang an die Öffentlichkeit", schreibt Baumgart nach dem Spiel auf Instagram.

Ergebnis als Nebensache

Das Spiel gegen Wolfsburg endet 2:0 für Union Berlin, die Köpenicker verteidigen die Tabellenführung in der Bundesliga. Doch das alles gerät zur Nebensache. Einen größeren Gewinner als Timo Baumgartl an diesem Tag kann ein Fußballspiel gar nicht hervorbringen: Er ist wieder gesund.