Die Bundesliga kommt aus der Corona-Pause. Sportmediziner Ingo Froböse sieht den Re-Start kritisch. Im Interview mit SWR Sport befürchtet er häufigere Verletzungen und schlechtere Leistungen.

SWR Sport: Nun steht fest, es wird wieder gekickt. In einer Woche werden die beiden Bundesligen wieder den Betrieb mit dem Ziel aufnehmen, diese Saison bis Ende Juni zu Ende zu bringen. Herr Froböse, macht das aus sportmedizinischer Sicht überhaupt Sinn?

Ingo Froböse: Ich glaube, das ist schon eine Sonderrolle, die der Fußball gerade annimmt. Und ich muss wirklich sagen, ich bin auch sehr ambivalent. Natürlich macht es zunächst erstmal Sinn, dass wir vielleicht wieder zum Sport zurückfinden. Denn der Sport ist ein ganz wesentliches Kulturgut in unserer Gesellschaft. Auf der anderen Seite ist die Sonderrolle, die der Fußball gerade spielt, schon sehr gravierend. Denn ich bin mir sicher, die ganzen Quarantäne-Maßnahmen kann man auf dem hohen Niveau, was wir uns wünschen würden, überhaupt nicht einhalten. Und dementsprechend sehe ich da wirklich große Gefahren auf die Spieler und die Trainer zurollen, dass mögliche Infektionen zu gravierenderen Schäden führen können.

SWR Sport: Das Verletzungsrisiko für die Fußballprofis jetzt bei der raschen Wiederaufnahme des Spielbetriebs ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Wo genau liegt da die Gefahr?

Froböse: Die Gefahr liegt darin, dass wir keine Freundschaftsspiele, keine Vorbereitungsspiele gehabt haben. Und das bedeutet natürlich, man kann ein Spiel nicht simulieren. Gerade die zweite Halbzeit mit der 70. / 80. Minute, wenn der Gegner mir auf dem Schlappen steht und dementsprechend versucht, mich vom Ball zu trennen, Sprints noch gemacht werden müssen, eine Grätsche gemacht werden muss. Das ist nicht simuliert worden. Wir haben einen Leistungsdefizit - gerade in der Schnellkraft, in der Schnelligkeit und auch in der Koordination. Das gilt besonders für die Ermüdungsreaktionen, die der Körper zwischen der 70. oder 90. Minute zeigt. Das bedeutet, wir haben hier ein Leck, und dementsprechend ist die Verletzungsgefahr geradezu Ende des Spiels sicherlich deutlich erhöht.

Zur Person Ingo Froböse ist Universitätsprofessor für Prävention und Rehabilitation an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Er ist dort unter anderem der Leiter des Zentrums für Gesundheit durch Sport und Bewegung.

SWR Sport: Geld also geht vor und damit das Ganze auf Kosten der Profi-Sportler?

Froböse: Ja, ich muss wirklich sagen, das macht mir schon große Sorge. Denn die Gefahr beispielsweise ist, wenn Corona-Fälle unterwegs sind, das ist das Eine, das natürlich Sportler dann deutlich tiefer einatmen. Und es gibt ja die Vermutung, dass die Tiefe eingeatmete Virus natürlich die Lunge viel gravierender schädigen kann. Im Sport ist das eher zu erwarten. Zweitens sind die Spieler nicht optimal vorbereitet. Auch das ist ein Problem. Man geht also mit nur dreiviertel Leistung in ein Spiel, in dem viel auf dem Spiel steht. Ich nenne nur mal die Abstiegssituation aktuell. Und ich glaube, da werden die Spieler schon ein wenig missbraucht.

SWR Sport: Müssen wir mit langfristigen körperlichen Schäden bei den Profi-Fußballern rechnen?

Froböse: Ja, natürlich ist das Niveau schon relativ hoch, was dort gefordert wird - gerade in stressigen Situationen oder den Entscheidungsspielen. Ohne gute Vorbereitung bedeutet das, dass wir einerseits eine wahnsinnig hohe Belastung unseres Stütz- und Bewegungssystems haben - Knochen, Bänder, Sehnen, Gelenke beispielsweise, die überfordert werden können, weil sie eben nicht optimal vorbereitet sind. Und dann natürlich die ganze Corona-Problematik, die im Sport - bei dieser hohen Belastung - sicherlich noch verschärfend wirkt.

SWR Sport: Sie haben die Kondition angesprochen, die möglicherweise gegen Ende der Partie nicht mehr ausreicht, dass die Spiele auch weniger Tempo haben. Also rechnen Sie möglicherweise auch damit, dass es sich dann vielleicht ein bisschen anschauen lässt, wie so ein Fußballspiel in den 1980er Jahren?

Froböse: Also ich habe das ja auch schon einmal artikulieren. Und ich kann mir das schon vorstellen, dass die Dynamik, die wir jetzt zum Ende der Winter-Saison gehabt haben, so im Januar oder Februar, eben nicht mehr vorkommt. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass wir ungefähr 20 Prozent Leistungsdefizit haben. Und dies spiegelt sich natürlich insbesondere in den Minuten wieder, in denen es wirklich essenziell ist. Also in der zweiten Halbzeit. Und da eher sicherlich in der zweiten Hälfte der zweiten Halbzeit. Und da werden wir sicherlich andere Spiele sehen. Die Dynamik wird sicherlich wegfallen, und ich werde bestimmt viele Spieler sehen, die mit Krämpfen dort liegen oder die vielleicht größere Pausen einfach brauchen und das Spiel einfach verlangsamen.

SWR Sport: Also kurz gesagt: Trainingswissenschaftlich ist das Harakiri, was die Bundesliga macht.

Froböse: Ja, also ich muss wirklich sagen, keine optimale Vorbereitung. Wir haben jetzt acht Wochen Pause hinter uns. Und da kann man davon ausgehen, wenn die Spieler nicht wirklich ihre Hausaufgaben gemacht haben, Tag ein Tag aus Grundlagentraining betrieben haben, dass wir da keine optimal vorbereiteten Spieler haben. Wir bräuchten viel länger und vor allen Dingen brauchen wir spezielle Vorbereitung, da macht die DFL keine gute Figur.