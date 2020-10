Jörg Neblung kennt den Fußball - und den millionenschweren Transfermarkt. Seit 18 Jahren berät er Profis und Nachwuchstalente, vor allem Torhüter. Neblung kennt aber auch die Schattenseiten und den Druck. Als "hellgrauer" Berater beschreibt er sich, in einer Branche, die einen schlechten Ruf hat.

Torhüter wie Hans-Jörg Butt und Robert Enke gehörten zu seinen Klienten, auch Ex-NationalkeeperTimo Hildebrand, der in Worms geboren wurde und in Stuttgart seine Profi-Karriere startete. Inzwischen berät Jörg Neblung Bundesliga-Schlussmänner wie Stefan Ortega von Arminia Bielefeld und Lorenz Otto vom 1. FC Kaiserslautern.

Vermittler, Berater, guter Freund

41 Spieler vertrauen dem Mann aktuell ihre Karriere an und wollen dafür ganz unterschiedliche Leistungen. "Einige der jungen Spieler brauchen einfach eine gewisse Führung und lassen sich eher zögerlich ein. Aber es gibt auch Spieler, die auch mal die Hosen runterlassen, wenn es ihnen nicht gut geht, und private Themen an dich herantragen", erzählte Neblung in einem "Sportbuzzer"-Interview. Über Neblungs Agentur "Fem11 footballnetwork" werden aktuell 21 Fußballspielerinnen betreut. Zu den Klientinnen zählen Klara Bühl (Bayern München), Maxi Rall (1899 Hoffenheim), Turid Knaak (Atlético Madrid), aber auch junge Spielerinnen wie die 16-jährige Chiara Bücher vom SC Bad Neuenahr.

Neblung macht mehr, als nur Verträge aushandeln. "Es gibt den Fall Timo Hildebrand, wo ich zuerst als reiner Vermittler tätig geworden bin. Daraufhin habe ich ein Angebot bekommen, von dem er sagte: 'Das würde ich gerne machen.' Dann enthalte ich mich weitestgehend der Wertung, verhandele den Vertrag und bringe die zwei Seiten zusammen. In dem Moment bin ich kein Berater, sondern nur Vermittler. In diese Beraterrolle bin ich dann danach, als wir uns besser kannten, peu à peu reingerutscht."



Millionenschwere Provision? "Totaler Quatsch"

Rein geschäftlich müsste es Neblungs Ziel sein, möglichst teure Verträge auszuhandeln. Denn für seine Dienstleistung wird er vom Verein bezahlt und bekommt einen bestimmten Anteil des Spieler-Gehalts. Genauer gesagt sieben bis zwölf Prozent, wie er in einer ARD-Dokumentation (2012) erklärte. Das Klischee, dass Berater also vor allem an vielen Wechseln am meisten verdienen, stimmt also nicht - zumindest nicht in Deutschland.

Ein weiteres Klischee? "Wir sitzen da, warten bis das Telefon klingelt, ein Verein ruft an, wir verhandeln den Vertrag, nehmen hinterher eine Millionen-Provision und machen das ganze restliche Jahr eigentlich nichts mehr. Das ist totaler Quatsch", sagte der Diplom-Sportwissenschaftler in der ARD-Doku.

Mit 15 Jahren geht es los

Die Hauptaufgabe in Neblungs Job seit einigen Jahren: Unterwegs sein, als Erster die besten Talente entdecken und an seine Agentur binden. Mit seinem Team beobachtet er Spieler der B-Junioren und U17. Vor allem im Länderpokal. "Dieser, ich will nicht sagen 'Länderpokal-Tourismus' entwickelt sich immer mehr. Ich höre rechts und links inzwischen auch italienisch und englisch, es wird immer internationaler."

Und mit U17-Spielern ist er sogar spät dran, denn in der Branche ist es inzwischen üblich, viel früher an den Nachwuchs heranzutreten. "Salopp gesagt: Da wird mit Schrot geschossen nach dem Motto: Wenn einer trifft, sind die neun Fehlschüsse eingepreist. Mir ist das wirtschaftliche Risiko zu groß, denn an einem Spieler verdient ein Berater erst, wenn er volljährig ist. Bei mir geht es mit 15 los, weil man erst dann etwas voraussagen kann. Aber dann sind wir natürlich oftmals zu spät."

Schlechter Ruf der Branche gerechtfertigt

Neblung setzt bei den Nachwuchstalenten vor allem auf eine duale Ausbildung und Ehrlichkeit, denn nur die wenigsten schaffen den Weg in ein Bundesliga-Team. Das ist in der Branche selten und wird von ihm kritisiert. Und es ist nicht das Einzige, das ihn stört. "Die Branche platzt aus allen Nähten, es gibt inzwischen eigentlich mehr Berater als Spieler. Da stellt man sich dann schon die Frage: Bin ich richtig in diesem Geschäft?"

Den schlechten Ruf habe sich das Spielerberater-Business hart erarbeitet, meint Neblung: "Es gibt viele schwarze Schafe, es gibt die Spielervermittler, die mit irgendwelchen Verantwortlichen in den Vereinen Absprachen haben. Das gibt es bei mir nicht und deshalb werde ich unter Umständen an der ein oder anderen Tür außen vor bleiben. Dazu bin ich zu wenig kreativ und kaufmännisch geschult und gestählt, dass ich in diesem Bereich ein guter Kickbacker sein könnte."