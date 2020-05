Einen Tag nach dem Go der Politik hat die DFL den Terminplan für den Re-Start der Fußball-Bundesliga nach der Corona-Pause festgezurrt. So starten die Südwest-Klubs in die Bundesliga.

Der Spielbetrieb in der 1. und 2. Fußball-Bundesliga wird am 16. Mai mit dem 26. Spieltag fortgesetzt. Das haben die 36 Profivereine auf der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga am Donnerstag in Frankfurt beschlossen. Die Politik hatte am Mittwoch zugestimmt, dass die seit Mitte März wegen der Corona-Krise ausgesetzte Saison in beiden Ligen ohne Publikum zu Ende gespielt werden kann. Der deutsche Fußball-Meister soll am 27. Juni (Samstag) gekürt werden.

So startet die Bundesliga aus der Corona-Pause

Samstag, 16. Mai, 15.30 Uhr RB Leipzig SC Freiburg Samstag, 16. Mai, 15.30 Uhr TSG Hoffenheim Hertha BSC Sonntag, 17. Mai, 15.30 1. FC Köln FSV Mainz 05

DFL mahnt die Bundesliga-Klubs zur Hygiene-Disziplin

Bevor es losgeht, müssen sich alle Teams in eine einwöchige Quarantäne begeben. Die Politik hatte diese Maßnahme und die Einhaltung von strikten Hygieneregeln, die auch Bestandteil des DFL-Konzepts sind, zur Bedingung für eine Saison-Fortsetzung gemacht.

Dauer 1:32 min Christian Seifert fordert Disziplin von den Bundesligisten Christian Seifert fordert Disziplin von den Bundesligisten

Wenn der Weltverband Fifa zustimmt, können statt der üblichen drei für den Rest der Saison fünf Spieler ausgewechselt werden. Die Fifa-Spitze hatte den Vorschlag, aufgrund der Coronavirus-Pandemie vorübergehend die Zahl der erlaubten Wechsel von drei auf fünf zu erhöhen, zuletzt den Regelhütern des International Football Association Board (Ifab) unterbreitet. Eine Zustimmung gilt als sehr wahrscheinlich. Organisatoren wie die DFL könnten diese Regelung unter anderem für alle aktuellen Wettbewerbe übernehmen.

So startet die 2. Bundesliga aus der Corona-Pause

Samstag, 16. Mai, 13.00 Uhr VfL Bochum 1. FC Heidenheim Samstag, 16. Mai, 13.00 Uhr Karlsruher SC Darmstadt 98 Sonntag, 17. Mai, 13.30 Uhr Erzgebirge Aue SV Sandhausen Sonntag, 17. Mai, 13.30 Uhr SV Wehen Wiesbaden VfB Stuttgart

Stuttgart, Freiburg und Co. trainieren wieder

Die Fußball-Bundesligisten in Baden-Württemberg dürfen nach der Freigabe der Politik für die Fortsetzung des Spielbetriebs nun auch wieder in Mannschaftsstärke trainieren. Die Corona-Verordnung Spitzensport wurde am Donnerstag vom Sozialministerium für den Trainingsbetrieb der Profi-Clubs angepasst. Demnach müssen die Spieler im Training nun unter anderem nicht mehr zwingend einen Abstand von mindestens eineinhalb Metern einhalten, auch ein Training in Kleingruppen ist nicht mehr erforderlich. Der VfB Stuttgart und der SC Freiburg absolvierten bereits am Donnerstagnachmittag wieder ein Mannschaftstraining. Gleiches ist nun auch wieder für die TSG 1899 Hoffenheim, den Karlsruher SC, den SV Sandhausen und den 1. FC Heidenheim erlaubt. Clubs in anderen Bundesländern waren teils schon zuvor in das Training in kompletter Mannschaftsstärke eingestiegen.