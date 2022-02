Sascha Mölders: Ein "Leckerbissen" für Großaspach

Sascha Mölders ist kein gewöhnlicher Stürmer. Mölders ist Kult. Der 36-Jährige schießt nicht nur viele Tore, er gönnt sich auch eine eigene Meinung sowie Pizza und Bier. Jetzt soll er Regionalligist Sonnenhof Großaspach vor dem Abstieg retten.

Wäre Alfred Groß nicht gewesen, dann hätte Sascha Mölders wohl nie ein Bundesliga-Spiel gemacht, er wäre nie ältester Torschützenkönig der 3. Liga geworden und erst recht nicht zum "Fußballgott" aufgestiegen. Manche Fans rufen ihn so. Ohne Groß würde Mölders heute vermutlich sein Geld als Anlagenmechaniker bei den Stadtwerken in Essen verdienen.

Groß, inzwischen 82, hat Mölders Anfang der 2000er entdeckt. Nicht auf dem Platz, sondern daneben. Mölders schaute sich ein Fußballspiel des Essener Bezirksligaklubs DJK Wacker Bergeborbeck an. Er hatte kurz zuvor, nach dem ersten Jahr in der A-Jugend von Traditionsklub Schwarz-Weiß Essen, mit Fußball aufgehört. Viermal in der Woche hatte er trainiert, aber am anderen Ende der Stadt gewohnt und eine Ausbildung gemacht. Das war dem jungen Mölders zu stressig. "Er war unzufrieden, hat gebrummt", erinnert sich Groß im Gespräch mit SWR Sport daran, wie er Mölders damals am Spielfeldrand antraf.

Von den Stadtwerken zum Torschützenkönig

Groß war drei Jahrzehnte als Jugendleiter tätig, er kannte die Talente in der Region. Eines davon war Mölders. Groß sprach mit ihm. Das Gespräch dauerte nicht länger als zehn Minuten. Dann holte Mölders seinen Spielerpass und fing in seinem letzten Jahr als Jugendspieler bei den Erwachsenen der DJK an. Bezirksliga, Ascheplatz. Er schoss auf Anhieb 35 Tore, wurde Torschützenkönig und wechselte daraufhin zurück zu Schwarz-Weiß Essen in die Oberliga. Es war der ungewöhnliche Anfang einer ungewöhnlichen Karriere.

Etwa 20 Jahre später treffen wir Sascha Mölders im schwäbischen Aspach. Das ist eine kleine Gemeinde rund 30 Kilometer nordöstlich von Stuttgart. Das Stadion der SG Sonnenhof Großaspach ist umgeben von Wald, Feldern und Ackern, neben denen aufgehäuft warmer Mist liegt, dessen Dampf an diesem Mittag in den sonnigen, blauen Himmel verfliegt. Auf der Stadiontribüne sitzt Sascha Mölders: "Ich fühle mich hier sehr wohl", sagt er. Mit seiner Familie lebe er in Mering bei Augsburg in einer ähnlich ländlichen Idylle. Zwei Stunden dauert die Fahrt nach Aspach. Er hat hier ein Zimmer.

Was zieht Sascha Mölders nach Großaspach?

Aber fühlt er sich auch in der fußballerischen Provinz wohl? Mölders hat beim MSV Duisburg gespielt, beim FC Augsburg und zuletzt bei 1860 München. Alles große Vereine in Regionen, in denen Fußball gelebt wird. Großaspach hat, mit Verlaub, keine vergleichbare Tradition. Doch Mölders sagt: "Ich glaube schon, dass die Leute hier auch verrückt nach Fußball sind."

Sein erstes Tor für Großaspach hat er bereits erzielt: Beim 2:1-Sieg im Testspiel gegen die Stuttgarter Kickers traf Mölders per Elfmeter zum 1:0. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Er habe auch andere Anfragen gehabt, sagt er, er hätte auch weiterhin in der 3. Liga spielen können. Der erste Verein aber, der sich nach seiner Vertragsauflösung bei 1860 München bei ihm gemeldet hat, war Großaspach. "Ich habe mich immer auf mein Bauchgefühl und meine Familie verlassen, das habe ich jetzt wieder gemacht." Seine Entscheidung für Großaspach hängt auch mit Cheftrainer Hans-Jürgen Boysen zusammen. Die beiden, die Anfang Januar beim "Dorfklub" gemeinsam vorgestellt wurden, kennen sich aus ihrer Zeit beim FSV Frankfurt. Damals war Mölders in der 2. Bundesliga von Trainer Boysen gefördert worden.

Jetzt ist Mölders nicht mehr nur als Stürmer, sondern auch als Co-Trainer vorgesehen. Er hat in der Vergangenheit immer wieder betont, dass er Trainer werden möchte. Großaspach bietet ihm die Chance, sich weiterzuentwickeln. Es ist aber auch eine schwierige Aufgabe. Der Klub ist Vorletzter in der Regionalliga. "Jeder, der mal Abstiegskampf gespielt hat, weiß, dass es bis zum Schluss eng zugehen wird. Es wird auch Ergebnisse geben, die überraschen. Hoffentlich werden wir die Mannschaft sein, die überraschen kann. Wir haben vierzehn Endspiele." Das erste steigt am Sonntag (14 Uhr) zu Hause gegen den Tabellenletzten Schott Mainz. Mölders soll der jungen Mannschaft als Leader helfen und mit ihr die Klasse halten. Er liebt solche Herausforderungen, er hat sich ihnen auch in der Vergangenheit immer gestellt.

Wenn ich auf dem Platz stehe, dann gebe ich alles. Wenn das nicht mehr der Fall sein sollte, dann fahre ich nach Hause und höre auf mit Fußball.

Mölders größte Fähigkeit: sein Ehrgeiz

Dem FSV Frankfurt verhalf er in einer schwierigen Phase zum Klassenerhalt in der 2. Bundesliga. Den FC Augsburg schoss er in der Bundesliga ebenfalls zum Klassenerhalt, und 1860 München hat er nach dem Abstieg in die Regionalliga zurück in die 3. Liga geführt. Auf YouTube kann man Tor-Collagen des Stürmers bewundern: Mölders, 1,85 Meter groß, trifft mit rechts und mit seinem starken linken Fuß, mit dem Kopf, per Fallrückzieher, er hebt die Bälle über die Torhüter oder schießt kraftvoll aus der Distanz. Für einen Spieler, über dessen Bauch zeitweise mehr gesprochen wurde als über dessen Leistung, ist er erstaunlich filigran und vielseitig.

Was ihn noch mehr auszeichnet, ist sein Ehrgeiz. "Ich will jedes Trainingsspiel, jeden Wettbewerb, gewinnen. Wenn ich zu Hause mit meinen Kindern 'Mensch ärgere dich nicht spiele‘, dann lass‘ ich die nicht gewinnen. Ich will alles gewinnen." So war er schon als Kind, als er noch auf Asche im Ruhrpott kickte.

Sascha Mölders hat "nie aufgegeben"

Das bestätigt auch Ruben Blanco, der mit Mölders beim Vogelheimer SV Essen und bei Atlético Essen zusammenspielte. Es waren Mölders erste Stationen. "Wenn er einen Trick können wollte, hat er so lange weitergemacht, bis er ihn draufhatte", erzählt Blanco. Als andere keine Lust mehr gehabt hätten, habe Mölders immer noch auf dem Bolzplatz gekickt und beispielsweise geübt, Ecken direkt zu verwandeln. "Er hat nie aufgegeben." Man habe gemerkt, dass er immer etwas mehr wollte. "Aber er hat uns ganz normal behandelt. Ein bodenständiger Junge", sagt Blanco.

Es gibt mit Sicherheit viele Sachen, die viele Stürmer besser können. Aber ich habe es vielleicht ein Stück weit mehr gewollt.

Mölders hat sich Schritt für Schritt weiterentwickelt. Vom Ascheplatz in der Bezirksliga kam er über Rot-Weiß Essen zum MSV Duisburg. Hier gab er mit 22 sein Bundesliga-Debüt. Im Profi-Geschäft hat er sich aber erst beim Zweitligisten FSV Frankfurt etabliert. Da war er 25. Nirgendwo war er ein Überflieger, aber er hat sich mit Willen und Einsatz den Respekt der Mitspieler und Fans erarbeitet. "Ich versuche, für meine Mannschaft immer alles zu geben. Das hat mich, glaube ich, durch meine Karriere getragen."

Für den MSV Duisburg machte Sascha Mölders seine ersten Spiele in der Fußball-Bundesliga. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Mölders: Nach einem Sieg auch mal "was Dreckiges" essen

Trotz seines Ehrgeizes hat Mölders nichts Verkrampftes an sich. Er kann auch genießen. Seine Frau stellte ein Video ins Netz, in dem sich Mölders nach einem 1:0-Sieg (Mölders hatte das entscheidende Tor erzielt) Wurstsemmeln schmiert: sechs Stück, er hat sie alle verdrückt. Im April 2021 setzte er bei einem Spiel gegen den SC Verl zum Seitfallzieher an. Sein Timing passte nicht, dafür aber das eines Fotografen. Auf dem Schnappschuss ist Mölders damaliges Bäuchlein zu sehen, das Foto wurde in den sozialen Netzwerken zum Hit. Sechzig-Fans nannten ihn von da an liebevoll "die Wampe von Giesing".

Mölders legendärer Seitfallzieher: Er sagt, das Bild sei eine Fotomontage. "Also ich habe schon einen Bauch, brauchen wir nicht darüber reden, aber so einen Bauch habe ich natürlich auch nicht." picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Mölders zelebriert "die Wampe von Giesing"

Mölders zelebriert diesen Kult. "Im Leben musst du jeden Spaß mitmachen, und dafür bin ich immer zu haben." Er hat den Hype genutzt und einen Onlineshop aufgebaut, wo es T-Shirts, Hoodies, Tassen mit dem Aufdruck zu kaufen gibt. Heute lassen sich dort, passend zu seinem neuen Klub, Fanartikel mit der Aufschrift "Dorfkicker" oder "Dorffußball und Bier, das lob ich mir", erwerben. Ob sich Kult so einfach übertragen lässt? "Alles, was man in meinem Shop kaufen kann, spiegelt das wider, was ich bin. Das ist das Wichtigste", sagt er.

Wenn ich der Meinung war, ich trinke heute ein Bier, dann trinke ich ein Bier. Ich bin ja einer der wenigen, die das auch zugeben. Aber eines kannst du mir glauben: Wenn da Spiele gewonnen werden, dann trinke ich halt nur Bier und die meisten Fußballer saufen richtig Schnaps.

Mölders als Gegenentwurf des modernen Fußballers

Es mag Fans geben, denen das zu viel Rummel ist. Für viele ist der Kult um ihn aber auch die Abgrenzung von der Plastikwelt des modernen Profi-Fußballs. In dieser Welt, in der jedes Schrittchen analysiert, jedes Quäntchen an Leistung herausgekitzelt, jedes Wörtchen mit Pressesprechern abgestimmt wird, ist Mölders, der nie in einem Nachwuchsleistungszentrum war, der Gegenentwurf. "Fußballspielen an sich, das liebe ich. Aber was hintenrum läuft, wenn der eine über den anderen redet, das ist alles andere als schön, das ging mir immer auf den Sack." Er habe seine Meinung immer kundgetan, auch wenn das im modernen Fußball nicht gewollt sei. Manche lieben ihn dafür, andere verdrehen die Augen, dazwischen gibt es wenig.

Schwieriges Ende bei 1860 München

Bei 1860 ist Mölders zuletzt angeeckt. Nach fünf Jahren, fünf Monaten und 18 Tagen endete seine Ära dort. Ende Dezember gab der Verein die Trennung bekannt. "Nach konstruktiven Gesprächen" habe man sich "auf eine sofortige Aufhebung des ursprünglich bis Saisonende laufenden Vertrages geeinigt", hieß es in einer Pressemitteilung. Trainer Michael Köllner sagte später, er sei mit der Leistung Mölders unzufrieden gewesen. Es machten aber auch andere Vorwürfe die Runde: Mölders habe taktische Vorgaben ignoriert, er sei nicht fit gewesen, habe sich mit Mitspielern angelegt, auch sein Fanshop sei nicht gut angekommen. Die Mannschaft soll sich geweigert haben, mit ihrem Kapitän aufzulaufen. Mölders hat damals mit einem Instagram-Post reagiert: "Ich bin schockiert." Bis heute verliert er kein schlechtes Wort über den Verein. Von den Fans schwärmt er nach wie vor, obwohl er in den Vereinsklamotten der SG Sonnenhof Großaspach auf der Tribüne sitzt.

Sein Entdecker: Mölders ist ein "Leckerbissen"

Nach gut einer Viertelstunde ist das Gespräch fast vorbei. Dann nimmt er sich noch Zeit, Fan-Fragen zu beantworten. Einer will wissen, ob er sich weiterhin nach dem Spiel ein Weißbier gönnen werde? "Selbstverständlich, wahrscheinlich eher sogar zwei", sagt er und lacht. Dann verabschiedet er sich höflich zum Mittagessen, läuft über den Stadionrasen und verschwindet im Vereinsheim.

Alfred Groß, der Mölders vor rund 20 Jahren am Rande des Ascheplatzes in Essen ansprach und damit den Weg für eine ungewöhnliche Karriere ebnete, hat ihn als "ganz normalen" Menschen im Gedächtnis, der "kein bisschen arrogant" war. Der aber, erinnert sich Groß, mit seinem Spiel und seiner Art schon damals in der Region Aufsehen erregte. Oder, wie Groß es auf ruhrpottisch formuliert: "Er war für uns ein Leckerbissen." Daran hat sich bis heute nichts geändert.