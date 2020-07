Zum Pflichtspielstart ins Fußballjahr 2020 empfängt der 1. FC Kaiserslautern die SG Sonnenhof Großaspach zum Südwest-Duell (Montag, 19 Uhr). Die Favoritenrolle ist dabei zwar klar verteilt, die Schwaben aber wollen nicht klein beigeben und setzen auf einen Rückkehrer.

Wenn Matthias Morys an das Spiel in Kaiserslautern denkt, dann hüpft das Fußball-Herz des Großaspacher Stürmers vor Freude: "Ich weiß nicht, ob es etwas Geileres gibt, man kann nur gewinnen", so der Rückkehrer der SG Sonnenhof gegenüber SWR Sport: "Das sind so Spiele, die sind für Aspach gemacht. Jedes Spiel bei den Großen in Kaiserslautern oder Rostock, da sah die SG Sonnenhof immer gut aus, da kann man den FCK schön ärgern."

Matthias Morys zum dritten Mal in Großaspach

Der gebürtige Waiblinger Morys, der auch schon für Leipzig und den VfB Stuttgart spielte, ist einer der großen Hoffnungsträger der SG Sonnenhof im Abstiegskampf im Allgemeinen und beim Duell in Kaiserslautern im Speziellen. Schnell und konterstark ist der 32-Jährige, der vor Weihnachten aus Lustenau in Österreich ins Schwabenland zurückgeholt wurde, ideal für den schnellen Umschaltfußball, der künftig im Fautenhau gespielt werden soll. Der Ex-Aalener Drittliga-Torjäger Morys steht damit schon zum dritten Mal in Großaspach unter Vertrag und soll mithelfen, den Dorfklub aus dem Drittliga-"Keller" zu schießen.

Drei Neue in Großaspach

Auch das neue Trainerteam mit Mike Sadlo und Heiner Backhaus setzt zum Rest-Rückrundenstart auf das Können und die Erfahrung von Matthias Morys: "Er ist auch in der Kabine wichtig, er soll die Mannschaft formen und als Einheit auf den Platz führen", so der frühere Leipziger Mike Sadlo, der Anfang Januar mit Heiner Backhaus (aus Rehden) die Nachfolge von Oliver Zapel angetreten hat. Daneben haben die Großaspacher mit dem Ex-Osnabrücker Mittelfeldspieler Kamer Krasniqi und Linksverteidiger Marin Sverko (vom FSV Mainz) zwei weitere Neue geholt, die für mehr personelle Alternativen sorgen.

Großaspach will Kampf und Leidenschaft gegensetzen

Sadlo weiß, was auf sein Team auf dem Betzenberg zukommt: "Natürlich ist es schwierig, natürlich wird uns eine Wucht erwarten", so der neue Coach gegenüber SWR Sport, "aber einen besseren Start kann es doch gar nicht geben. Die Spieler wissen vom ersten Tag der Vorbereitung, wo es hingeht am ersten Spieltag. Erwartungshaltung ist nicht ganz so groß was uns betrifft. Wir können eigentlich nur gewinnen dort." Wie überhaupt das neue Trainer-Tandem in jedes Spiel geht, um es zu gewinnen. "Mit der Basis Kampf und Leidenschaft", so Sadlo, "ohne diese beiden Elemente wird es nicht funktionieren."

Das Hinspiel gewann der FCK mit 3:1

Im Hinspiel siegte der 1.FC Kaiserslautern übrigens 3:1 in Großaspach. Und auch vor Weihnachten lief`s rund für die Roten Teufel, die vier Siege und ein Unentschieden holten. Großaspach dagegen wartet seit fünf Spielen auf einen Dreier. Aber aufgepasst FCK, damals trug Morys noch nicht das Trikot des Dorfclubs. Und der schnelle Mann freut sich so richtig auf seinen ersten (Wieder-) Auftritt im Sonnenhof-Trikot. Und übrigens: Letzte Saison gewann Morys mit dem VfR Aalen überraschend in Kaiserslautern. Er servierte die Vorlage zum 1:0-Siegtreffer...