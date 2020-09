Training und Wettkämpfe bestimmen das Leben eines Fußball-Profi. Doch Sebastian Bösel von der SG Sonnenhof Großaspach ist da anders. Bei ihm ist Zwergspitz Caeser der eigentliche Boss.

Als Sebastian Bösel mit Lena Gesell auf dem Gymnasium Wunsiedel gemeinsam die Schulbank drückte, da war ihm noch nicht klar, dass sie einmal seine Frau werden würde. Die Wege trennten sich: Lena wurde Lehrerin, Sebastian studierte Sportmarketing. Doch sie trafen sich wieder, verliebten sich und heirateten. Seit Frühjahr 2019 hat das Paar Zuwachs bekommen.

Caesar, ein reinrassiger Zwergspitz, der seinen Namen einem Kurztrip von Herrchen Sebastian nach Las Vegas zu verdanken hat. Das kleine, weiße Flauschknäuel ist benannt nach dem Caesars Palace, dem legendären Hotel und Casino in den USA. "Es ist ein Rassehund und wir wollten auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen und haben uns gut informiert. Mit jungen Welpen aus dem Ausland ist das ja oft ein bisschen dubios. Deswegen sind wir direkt zur Züchterin gegangen."

Taktik-Tipps von Guardiola

Sebastian Bösel ist nahe der tschechischen Grenze aufgewachsen, ging als Kind in die Deutsch-Tschechische Fußballschule. Der Mittelfeldspieler hat in der zweiten Mannschaft des FC Bayern München gespielt und bei einem Turnier dann sogar einen Einsatz unter Pep Guardiola gehabt. Ein Trainer, der bei ihm nachhaltig Eindruck hinterlassen hat. "Als ich unter Pep Guardiola beim Paulaner-Cup mitspielen durfte, das war mir eine Ehre mit solchen Spielern auf dem Platz zu stehen. Ich bin seit jungen Jahren Bayern Fan, das war auf jeden Fall ein Highlight. Da habe ich auf der Zehn gespielt, und er hat mir zehn Minuten erklärt, warum ich einen bestimmten Laufweg machen soll. Das könnte ihm ja eigentlich total egal sein bei einem Spieler von den Amateuren, aber er hat sich mit mir hingesetzt und mir das erklärt. Das fand ich echt beeindruckend."

"Wäre cool, wenn der Papa mal rauskommt"

In Backnang, wo Caesar mit Sebastian und Lena zu Hause ist, geht es bedeutend beschaulicher zu als in München. Hier kann man die Ernten von der Bleichwiese an der Murr beobachten, während Herrchen zwischen zwei Trainingseinheiten entspannt. Ein glückliches Hundeleben, vor allem, weil Herrchen Sebastian auch immer ein paar Leckerli in der Hosentasche hat. Für alle Fälle. "Der Tagesrhythmus ist schon durch ihn bestimmt. Wenn er um vier Uhr aufwacht und sich denkt es wäre cool, wenn der Papa mal rauskommt, dann bellt er halt einfach mal um vier Uhr los. Aber wenn es mal gerade nicht so läuft und man dann nach Hause kommt, dann heitert er einen auf."