Mit dem Trainer-Team Mike Sadlo und Heiner Backhaus will die SG Sonnenhof Großaspach den Klassenerhalt in der 3. Liga schaffen.

Mit der Verpflichtung reagierte der Tabellen-18. auf die Freistellung von Trainer Oliver Zapel Mitte Dezember. Beide unterschrieben einen Vertrag bis zum Saisonende.

Ein "echtes Trainer-Team"

"Mike Sadlo als Cheftrainer und Heiner Backhaus als Trainer treten als echtes Team an", sagte Vorstandsmitglied Joannis Koukoutrigas in einer Vereinsmitteilung: "Sie haben zudem bewiesen, in kleinen Vereinen mit großem Engagement über einen langen Zeitraum erfolgreich arbeiten zu können."

Der 48-jährige Sadlo hatte bis zum Sommer 2018 fünf Jahre den Oberligisten Union Sandersdorf trainiert. Der 37 Jahre alte Backhaus war zuletzt für den Regionalligisten BSV Schwarz-Weiß Rehden tätig. Für Aspach stand am Freitagnachmittag der Abflug ins Trainingslager im türkischen Lara an.