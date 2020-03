Bei den Fußballern der SG Sonnenhof Großaspach ruht seit Mitte März der Betrieb. Der Drittligist hat inzwischen auf Kurzarbeit umgestellt. Doch was heißt das? Und was bedeutet es für die nicht gerade üppig bezahlten Fußballer? Ein Besuch:

Vogelgezwitscher - sonst ist nichts zu hören. So viel Idylle ist selbst dem selbsternannten "Dorfklub" aus Großaspach zu viel. Alles ist abgeriegelt, die Trainerbänke sind in schwarze Plastikfolie gehüllt. Gespenstische Atmosphäre bei strahlendem Sonnenschein im Großaspacher Fautenhau.

Es herrscht weder Spielbetrieb, noch Training. Harte Zeiten für den kleinen Drittligisten, denn finanziell geht es ans Eingemachte. Vier Millionen Euro beträgt der Gesamtetat des schwäbischen Vereins, der sich inzwischen in der sechsten Saison in der 3. Liga behauptet, aktuell aber stark abstiegsgefährdet ist - oder war? Denn seit der Corona-Krise weiß keiner, wie es weitergeht mit dem Ligabetrieb.

3.000 Euro Bruttoverdienst im Schnitt bei den Profifußballern der SGS

Wie etliche Drittligisten hat auch die SG Sonnenhof auf Kurzarbeit umgestellt. Nicht nur für die Beschäftigten auf der Geschäftsstelle - auch für Spieler und Trainer. Die Spieler willigten ein, auch wenn sie im ligaweiten Gehaltsvergleich ziemlich weit unten stehen. Rund 3.000 Euro verdient ein Profi der SG Sonnenhof Großaspach im Schnitt. Doch was heißt nun Kurzarbeit?

"Kurzarbeit auf 0 Prozent - also keine Tätigkeit"

Der Vorstandsvorsitzende Andreas Benignus, ein Mann Ende 30 mit schwarzem Haar und rechteckiger schwarzer Brille, hat ein Flipchart auf dem Rasen der Aspacher Arena aufgebaut, um zu veranschaulichen, was Kurzarbeit für den Verein und seine Profis bedeutet. Seitdem feststand, dass bis mindestens 30. April der Spielbetrieb in der 3. Liga ruht, war der Schritt zur Kurzarbeit unvermeidbar. Und er ist ein drastischer für die Fußballer des Vereins.

"Es ist tatsächlich so, dass wir Kurzarbeit auf null Prozent, sprich keine Tätigkeit, angemeldet haben", sagt Benignus, der die "Kurzarbeit-Rechnung" auf das Flipchart skizziert hat. "Bei 3.000 Euro brutto im Monat kommt etwa ein Betrag von 1.978 Euro netto beim Spieler an - in der normalen Zeit", erklärt Andreas Benignus. Normal aber ist derzeit nichts mehr.

Denn nun zahlt nicht mehr der Verein, sondern die "Bundesagentur für Arbeit" die monatlichen Profi-Gehälter. Alles unter der Prämisse einer "Null-Prozent-Tätigkeit". Vereinfacht gesagt heißt das: Neben dem ruhenden Spielbetrieb, dürfen die Profis auch nicht mehr auf dem Vereinsgelände der SG Sonnenhof Großaspach trainieren und auch keine Trainingspläne nachhause geschickt bekommen. Denn sonst würde der "Null-Prozent-Deal" zwischen Verein und Spielern nicht mehr gelten. Und Staatsleistungen erschleichen, will man sich in Großaspach schließlich nicht. Die Profis sind also zur Untätigkeit verdammt, sollen sich möglichst individuell fit halten.

Agentur für Arbeit zahlt 60 bis 67 Prozent des Nettogehalts

Für das Konto der Fußballer heißt Kurzarbeit nun: Statt den knapp 2.000 Euro netto kommen - je nachdem, ob der Spieler Kinder hat oder nicht, 60 beziehungsweise 67 Prozent des eigentlichen Nettogehalts an. Das zahlt die Bundesagentur, allerdings nicht über die Grenze von 6.900 Euro (6.450 Euro in Ostdeutschland) hinaus. "Das würde ohne Kind etwa 1.187 Euro beziehungsweise mit Kind 1.325 Euro entsprechen", zeigt Benignus im Falle der Großaspacher Profis. Der Unterschied "vorher-nachher" ist frappierend: 40 respektive 33 Prozent weniger Gehalt landet auf dem Konto.

Der Verein kann das Gehalt aufstocken - Punktprämien fehlen dennoch

Die SG Sonnenhof zeigt sich "im Rahmen der Möglichkeiten", wie Benignus erklärt, solidarisch mit seinen Spielern. Nach den geltenden Gesetzen darf der Verein freiwilligen Zuschuss gewähren. So bleiben den Kickern derzeit rund 85 Prozent des normalen Gehalts übrig. Für die nicht gerade üppig bezahlten Fußballer heißt das: Rund 250 bis 300 Euro weniger im Monat. Was zudem ins Gewicht schlägt: Punktprämien, die je nach Tabellenstand, Siegesserie etc. zusätzliches Geld aufs Konto spülen, fehlen zusätzlich.

Doch wie lange halten Klub und Spieler das durch? Spieler wie Julian Leist, der Großaspacher Kapitän. Leist empfängt uns in seiner Dachgeschosswohnung in Stuttgart-Ost. Trikots mit der Nummer vier und dem Namen "Leist" hängen in den Vitrinen an der Wand, ein Pokal mit "Spieler der Saison 2011/2012" aus seiner Zeit bei den Stuttgarter Kickers steht, auf einem Regal.

Stadt-Land-Fluss und Videochats statt Zweikämpfe und Torschüsse

Für den 32-Jährigen, der seit 2014, seit dem Aufstieg der SG Sonnenhof in die 3. Liga, beim "Dorfklub" kickt, ist aktuell alles neu. "Ich mache Waldläufe, Kraft- und Stabilisationsübungen, um mich fit zu halten", erzählt der Innenverteidiger. Doch wirklich Spaß würde das ohne Teamkollegen nicht machen. Auch das "Datum X", an dem es weitergeht, steht ja nicht fest. Für die Motivation sei das nicht gerade hilfreich. Statt früh schlafen zu gehen, habe er vor einigen Tagen "Stadt-Land-Fluss" mit seiner Freundin gespielt, erzählt Leist. Im Videochat mit Teamkollege und Torwart Maximilian Reule feixt Leist, ob der denn heute schon seine Läufe absolviert habe. "Noch nicht, nein", hallt es aus den Lautsprechern. "Du?", kommt die Gegenfrage von Reule. "Auch noch nicht."

Wann geht es wie weiter?

Es sind derzeit Teamkollegen auf Distanz. Teamkollegen, die sich ständig die Frage stellen: Wann geht es wie weiter? Natürlich auch in finanzieller Hinsicht. Immerhin macht der 32-jährige Großaspacher Kapitän Leist gerade eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann. Das Ausbildungsgehalt bekommt er weiterhin - und das braucht er auch. Dem Gehaltsverzicht hat er - und das ist nicht bei allen Drittligisten so - zugestimmt. "Dass man auf Gehalt verzichten muss in dieser Lage, fällt mir persönlich nicht so schwer", sagt Julian Leist. Dennoch würden sich viele Teamkollegen fragen: "Wie lange dauert dieser Zeitraum, wo man verzichten muss?" Jeden Tag würde er auf eine positive Nachricht hoffen, "dass es dann wieder in die andere Richtung geht", sagt Leist.

Alle Spielerverträge an die 3. Liga gebunden

Steigt Großaspach ab? Bleibt der Verein in der Liga? Viele Verträge laufen am 30. Juni aus. Doch welche Entscheidung der DFB trifft in Hinsicht auf die Ligazugehörigkeit der Großaspacher, steht in den Sternen. Derzeit heißt es: Kurzarbeit bei der SGS. Ein Verein übt sich in Verzicht. Und keiner weiß, wie lange.