Die SG Sonnenhof Großaspach hat ihr Auswärtsspiel beim Halleschen SC mit 0:4 verloren.

Dauer 7:12 min Sendezeit 17:30 Uhr Sender SWR Fernsehen Hallescher FC - SG Sonnenhof Großaspach 4:0 3.Liga, 7.Spieltag

Von Beginn an machten die Hausherren aus Halle klar, wer hier als Sieger vom Platz gehen würde. Den Schwaben gelang nur wenig und bezeichnender Weise brachten sie den Gegner per Eigentor durch Kai Gehring in der 13. Minute auch noch selbst in Führung. Nach Flanke von Terrence Boyd sprang der Ball von Gerings Knie ins eigene Gehäuse.

Eben dieser Boyd erhöhte dann in der 38. Minute selbst auf 2:0, wobei Gehring das Abseits aufhob und Boyd somit frei aufs Tor zulaufen konnte. Auch in der zweiten Hälfte kam von den Gästen nicht viel und somit sorgte Patrick Göbel per Traumtor aus 17 Metern für das 3:0. Doch damit nicht genug. Kurz vor Ende (86.) besorgte Jonas Nietfeld sogar noch das 4:0. Großaspach steht mit sieben Punkten aus sieben Spielen weiterhin im Tabellenkeller.