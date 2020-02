Die Großaspacher hatten gegen Würzburg am Montagabend keine Chance. Die Kickers gingen schon in der 23. Minute mit einem besonderen Tor in Führung.

Für Großaspach war es die höchste Niederlage in der Geschichte in der 3. Liga, das Team bleibt Vorletzter. Die Würzburger Kickers hingegen rutschten durch den deutlichen Sieg vom 15. auf den 11. Tabellenplatz und halten sich einen direkten Konkurrenten vom Leib. Torschütze nach schwerem Verkehrsunfall Maximilian Breunig erzielte in der 23. Minute das Führungstor für die Kickers. Es war sein erster Treffer als Profi. Der 19-Jährige hatte im vergangenen Mai bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen erlitten. Damals war nicht klar gewesen, ob Breunig jemals wieder laufen, geschweige denn Fußball spielen könnte. Und an eine Karriere als Profi-Fußballer war schon gar nicht zu denken. Er kämpfte sich zurück und belohnte sich mit dem Treffer gegen Großaspach. In der zweiten Halbzeit trafen dann unter anderem die beiden Neuzugänge der Kickers, Saliou Sané und Niklas Hoffmann. Die SG Sonnenhof spielte ab der 45. Minute in Unterzahl, weil Onur Ünlücifici die Gelb-Rote Karte wegen unsportlichen Verhaltens sah. Nach der Niederlage ist die Mannschaft von Mike Sadlo und Heiner Backhaus Vorletzter, bis zum Nichtabstiegsplatz fehlen mittlerweile sieben Punkte. Dauer 1:39 min Höchste Niederlage für Großaspach in der 3. Liga Nach der 0:6-Pleite gegen die Würzburger Kickers verschärft sich die Krise bei der SG Sonnenhof Großaspach. SG Sonnenhof Großaspach - Würzburger Kickers SG Sonnenhof Großaspach: Reule - Sommer, Leist, Slamar, Poggenberg - Krasniqi (61. Sverko), Jüllich, Ünlücifci - Wlachodimos (46. Röttger) - Martinovic, Morys (46. Hottmann) Würzburger Kickers: Müller - Hemmerich, Hägele, Schuppan, Kwadwo (63. Vrenezi) - F. Kaufmann, Rhein, Sontheimer (63. N. Hoffmann), Herrmann - Baumann, Breunig (54. Saliou Sané) Schiedsrichterin: Dr. Riem Hussein Tore: 0:1 Breunig (23.), 0:2 F. Kaufmann (24.), 0:3 Baumann (48.), 0:4 F. Kaufmann (50.), 0:5 Saliou Sané (58.), 0:6 N. Hoffmann (86.) Zuschauer: 2183