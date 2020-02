per Mail teilen

Die SG Sonnenhof Großaspach steht nach 20 Spielen so schlecht in der 3. Liga da wie noch nie. Die schwäbischen Remis-Könige müssen dringend damit anfangen, dreifach zu punkten.

So lief die Hinrunde

Mit nur 17 Punkten aus 20 Spielen liegt die SG Sonnenhof Großaspach auf dem 18. Platz. Mit einem neuen Trainer-Team wollen sie den Klassenerhalt schaffen.

Erst am dritten Spieltag konnte der Dorfklub den ersten Dreier der Saison einfahren. Das 3:0 gegen die Würzburger Kickers weckte zudem die Hoffnung auf eine gute Hinrunde. Am 5. Spieltag lag die SG Sonnenhof Großaspach zwischenzeitlich auf einem guten neunten Rang. Doch von den folgenden 15 Spielen vor der Winterpause konnten lediglich zwei gewonnen werden. Daraufhin zogen die Vorstandsmitglieder nach dem 19. Spieltag die Reißleine und entließ Trainer Oliver Zapel.

Zur Winterpause steht die SG Sonnenhof Großaspach auf dem 18. Tabellenplatz und hat vier Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz.

Wer kommt, wer geht?

Die wohl wichtigste Neuerung gab es auf dem Trainerposten. Das Trainer-Team Mike Sadlo und Heiner Backhaus übernahm die SG in der Winterpause. Marin Sverko kommt vom FSV Mainz 05 II. Der 21-jährige Linksverteidiger soll die schwache Defensive verstärken und ist bis zum Saisonende ausgeliehen.

Mit Kamer Krasniqi wurde ein Drittliga-Erfahrener Spieler verpflichtet. Der Kosovare kommt von BSV Schwarz-Weiß Rehden und bekommt einen Vertrag bis zum Saisonende. Auch Rückkehrer Matthias Morys ehrält einen Vertrag bis Saisonende. Der 32-jährige Routinier kommt vom österreichischen Zweitligisten SC Austria Lustenau. Morys stand bereits von 2011 bis 2013 und im Jahr 2015 für die SGS auf dem Rasen. Für den Mittelstürmer fühlt es sich an als sei er wieder Zuhause angekommen.

Dauer 0:19 min "Ich wurde gut aufgenommen" Sonnenhof Großaspach Spieler Matthias Morys spricht im SWR Interview über seine Rückkehr zur SGS.

Der einzige Abgang ist Dimitry Imbongo Boele. Der Mittelstürmer verlässt den Verein in Richtung FC Lathi (Finnland).

Die Trainer

Seit dem dritten Januar hat nicht nur ein neuer Trainer das Ruder in der Hand, sondern gleich zwei. Mike Sadlo und Heiner Backhaus sollen gemeinsam mit ihrem Trainerstab den Klassenerhalt schaffen. Dabei treten Sadlo und Backhaus "als echtes Team an", sagte Vorstandsmitglied Joannis Koukoutrigas in einer Vereinsmitteilung.

Der 48-jährige Sadlo hatte zuvor fünf Jahre lang den Oberligisten Union Sandersdorf trainiert und bringt einiges an Erfahrung mit. Sadlo weiß, wie man erfolgreich in kleineren Klubs zusammenarbeitet. Der 37 Jahre alte Backhaus war zuletzt für den Regionalligisten BSV Schwarz-Weiß Rehden tätig.

Gerade in der Spielkonzeption haben beide viele Gemeinsamkeiten und würden sich sehr gut ergänzen, so Backhaus.

Dauer 0:42 min "Wir mögen uns sehr, das ist Grundvoraussetzung um zusammenzuarbeiten." Großaspachs-Trainer Heiner Backhaus spricht im SWR Interview über die Zusammenarbeit und sein Verhältnis mit Trainer Mike Sadlo.

Erwartungen nach der Winterpause

Die Aspacher sind mit nur 21 Toren, nach Jena (20 Tore), das ungefährlichste Team der 3. Liga. Matthias Morys und Kamer Krasniqi sind Spieler, welche die Offensive sehr gut verstärken. Beide trafen bereits in den Testspielen für ihren neuen Klub.

Mit Marin Sverko soll wieder Stabilität in die Abwehr kommen. Die Vorbereitung zeigte, dass es mit dem Trainer-Team Sadlo-Backhaus schon sehr gut funktioniert. Drei der vier Vorbereitungsspiele konnte der Dorfklub für sich entscheiden. Wenn sich kein Spieler verletzt oder gesperrt wird, ist Sadlo zuversichtlich, dass sie die Klasse halten werden.

Dauer 0:32 min "Wenn noch ein Spieler ausfällt wird´s irgendwann eng." Sonnenhofs Trainer Mike Sadlo spricht im SWR Interview über die derzeitige Situation bei der SG.

Am Montag wartet auf die Schwaben eine schwere Aufgabe. Um 19 Uhr geht es Auswärts gegen den 1. FC Kaiserslautern.