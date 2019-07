Erst am letzten Spieltag der abgelaufenen Spielzeit konnte sich die SG Sonnenhof Großaspach den Klassenerhalt in der 3. Liga sichern. In der neuen Saison will das Team von Trainer Oliver Zapel mit vielen neuen Spielern möglichst früh die "Schallmauer von 45 Punkten" durchbrechen.

So lief die vergangene Saison In der vergangenen Saison kam die SG Sonnenhof Großaspach in der 3. Liga nicht über den 15. Tabellenplatz hinaus. Trotz der viertbesten Abwehr (39 Gegentore) verlief die Spielzeit mit insgesamt 18 Unentschieden und elf Niederlagen durchwachsen. Zwei Spieltage vor Saison-Schluss belegte der Dorfklub noch den 18. Tabellenplatz und steckte damit tief im Abstiegs-Schlamassel. Im Saisonendspurt setzte die SG Sonnenhof Großaspach deshalb temporär auf ein neues Trainer-Team: Cheftrainer Florian Schnorrenberg räumte seinen Platz für seinen Co-Trainer Markus Lang, der mit Sportvorstand Ioannis Koukoutrigas die Schwaben in der 3. Liga halten sollte. Und das funktionierte - der Abstieg konnte gerade so verhindert werden, letztlich kletterte die SGS noch auf Platz 15. Dauer 4:53 min Sendezeit 17:30 Uhr Sender SWR Fernsehen Fortuna Köln - SG Sonnenhof Großaspach 0:2 Großaspach schafft es früh in Führung zu gehen und kann sich somit die drei Punkt und den Klassenerhalt sichern. Wer kommt, wer geht? Großaspach muss insgesamt 13 Abgänge verkraften. Einer der Leistungsträger der vergangenen Saison war Torhüter Kevin Broll, der nun für Zweitligist Dynamo Dresden im Kasten stehen wird. Oft bewahrte der 21-Jährige sein Team mit starken Leistungen vor mehr Gegentoren. Umstrukturierungen gibt es zudem viele im Mittelfeld: Philipp Hercher (linkes Mittelfeld) wechselte zum 1. FC Kaiserslautern und war mit fünf Treffern einer der wichtigen Torjäger für Großaspach. Ein weiterer Abgang war der Sechser Dominik Pelivan (noch vereinslos), der mit insgesamt drei Toren in den letzten beiden Spielen gegen Zwickau (5:2) und Fortuna Köln (2:0) maßgeblich am Nicht-Abstieg beteiligt war. Der Linksaußen-Spieler Makana Baku verließ ebenfalls das Team und wechselte zu Holstein Kiel. Außerdem gingen Shqiprim Binakaj (TSG Backnang), Stephané Mvibudulu (Lok Leipzig), Jannes Hoffmann (SC Fortuna Köln), Patrick Choroba (SC Verl), Michl Bauer (TSG Backnang) und Jeff-Denis Fehr (Unbekannt). Weitere Abgänge sind Zlatko Janjic (fünf Saisontreffer), Mike Owusu und Yannick Thermann, welche nach ihrer Zeit bei den Großaspachern vereinslos sind. Dauer 0:42 min Eric Hottmann: "Der perfekte Schritt für mich" Eric Hottmann, das neue Stürmertalent beim SG Sonnenhof Großaspach, kommt aus der Jugend des VfB Stuttgart und spricht im Interview über seine Erwartungen und über seinen nächsten Karriereschritt zur SGS. Den 13 Abgängen stehen acht externe Neuzugänge gegenüber: VfB-Stürmertalent Eric Hottmann wechselte auf Leihbasis nach Großaspach. In Stuttgart konnte er bereits für die A-Junioren und die U23 Erfahrung sammeln. Beim Dorfklub soll er sich weiterentwickeln. Als Nachfolger für Hercher präsentiert die SGS den Flügelspieler Orrin McKinze Gaines II, der letzte Saison für den FSV Zwickau in der 3. Liga spielte. Ein weiterer Angreifer, Dimitry Imbongo Boele, kommt von Alemannia Aachen und soll Dynamik und Schnelligkeit im Sturm einbringen Weitere Neuzugänge sind: Dennis Slamar (Carl Zeiss Jena), Onur Ünlüçifçi (Würzburger Kickers), die Torhüter Constantin Frommann (ausgeliehen vom SC Freiburg), Jonas Behounek (Hamburger SV II) und Charmain Häusl (FSV Mainz 05 II). Neuzugänge bei der SG Sonnenhof Großaspach Der Saisonkader von 2019/20 im Überblick inklusive der externen Neuzugänge Imago Imago Bild in Detailansicht öffnen Eric Hottmann (Mittelstürmer), der 19-Jährige kommt als Leihgabe vom VfB Stuttgart II und wird bis 2020 in Großaspach Spielerfahrung sammeln. Imago Imago Bild in Detailansicht öffnen Orrin McKinze Gaines II (Rechtsaußen), der 21-Jährige wechselt ablösefrei vom SV Darmstadt 98 zum Dorfklub und bleibt bis 2021. Imago Imago Bild in Detailansicht öffnen Constantin Frommann ist der neue Torhüter bei der SG Sonnenhof Großaspach. Der 21-Jährige kommt als Leihgabe vom SC Freiburg und bleibt bei den Schwaben bis 2021. Imago Imago Bild in Detailansicht öffnen Dimitry Imbongo Boele (Mittelstürmer), der 29-Jährige kommt ablösefrei von Alemannia Aachen bleibt bis 2020 bei den Schwaben. Imago Imago Bild in Detailansicht öffnen Dennis Slamar, der 24-Jährige unterstützt in der kommenden Saison die Innenverteidigung. Er wechselt ablösefrei von Carl Zeiss Jena nach Großaspach und bleibt bis 2021. Imago Imago Bild in Detailansicht öffnen Jonas Behounek wechselt vom Hamburger SV II ablösefrei nach Großaspach. Der 21-jährige rechte Verteidiger bleibt beim Dorfklub bis 2021. Imago Imago Bild in Detailansicht öffnen Charmaine Häusl (Innenverteidiger), wechselt ablöse vom FSV Mainz 05 II zu den Schwaben. Der 23-Jährige bleibt in Großaspach bis 2021. Imago Imago Bild in Detailansicht öffnen Onur Ünlüçifçi unterstützt das rechte Mittelfeld bei den Schwaben ab der kommenden Saison. Der 22-Jährige wechselt von den Würzburger Kickers bis 2021 nach Großaspach. Imago Imago Bild in Detailansicht öffnen Trainer Oliver Zapel ist zeitgleich der alte und neue Trainer im Dorfklub. Bereits in der Saison 2016/17 coachte Zapel die SGS, verließ den Verein aber später aufgrund unterschiedlicher Auffassungen zur künftigen Ausrichtung. Letzte Saison kam er zum Drittliga-Konkurrenten SC Fortuna Köln, um diesen vor dem Abstieg zu bewahren - jedoch ohne Erfolg. Nun ist die Freude groß, wieder zu seinem ehemaligen Verein zurückzukehren. Der Grund ist laut eigener Aussage die Sehnsucht zum Verein. Dauer 0:23 min Zapel über den Grund seiner Rückkehr als SGS-Trainer Oliver Zapel, Trainer SG Sonnenhof Großaspach, über die Gründe für seine Rückkehr nach Großaspach. Erwartungen an die neue Spielzeit Der Dorfklub läuft das sechste Jahr in Folge in der 3. Liga auf. Im Gegensatz zu letzter Saison will die SGS sportlich in der kommenden Saison früher "die Schallmauer von 45 Punkten durchbrechen", so Coach Zapel. Dazu will sich die Mannschaft spielerisch sowie fußballerisch und mental auf einem neuen Level präsentieren. Dauer 0:27 min Trainer Oliver Zapel über die Erwartungshaltung des Vereins Trainer Oliver Zapel über die Erwartungshaltung des Vereins Das Team verbrachte laut Zapel eine "geschmeidige Vorbereitung ohne Verletzungen, wobei viele Bausteine abgearbeitet werden konnten". Im Hinblick auf die kommende Saison ist die Vorfreude dementsprechend groß. Dauer 0:17 min Trainer Oliver Zapel zur Vorbereitungsphase Trainer Oliver Zapel zur Vorbereitungsphase Nun müssen die Schwaben ihre Vorfreude mit einem neu-aufgestellten Team in der kommenden Saison auf den Rasen bringen. Eine der größten Herausforderung für die Mannschaft von Trainer Oliver Zapel wird es sein, eine offensivere Spielweise rechtzeitig zum Saisonbeginn am 20. Juli gegen MSV Duisburg zu verinnerlichen.