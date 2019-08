Erst am letzten Spieltag der abgelaufenen Spielzeit konnte sich die SG Sonnenhof Großaspach den Klassenerhalt in der 3. Liga sichern. In der neuen Saison will das Team von Trainer Oliver Zapel mit vielen neuen Spielern möglichst früh die "Schallmauer von 45 Punkten" durchbrechen. mehr...