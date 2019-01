Die SG Sonnenhof Großaspach und Fortuna Köln haben im Krisenduell der 3. Fußball-Liga nicht den erhofften Befreiungsschlag landen können und trennten sich 1:1.

Beide Teams trennten sich am Freitagabend zum Auftakt des 19. Spieltages 1:1 (1:0) und bleiben mit jeweils 20 Punkten im Tabellenkeller hängen. In seinem 200. Drittligaspiel brachte Timo Röttger das Team von Trainer Florian Schnorrenberg, für die es bereits das elfte Remis in dieser Saison war, in der 36. Minute in Führung.

Dauer 00:24 min Florian Schnorrenberg zum Spiel Florian Schnorrenberg zum Spiel der SG Sonnenhof Großaspach gegen Fortuna Köln.

Okan Kurt (51.) traf nach dem Wechsel zum Ausgleich und beendete damit nach 522 Minuten die Torflaute der seit sieben Spielen sieglosen Kölner.

Dauer 08:13 min Grossaspach - Köln 1:1 Die SG Sonnenhof Großaspach und Fortuna Köln haben im Krisenduell der 3. Fußball-Liga nicht den erhofften Befreiungsschlag landen können und trennten sich 1:1.